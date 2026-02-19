De la pequeña fábrica a las camisetas de Boca y River: la historia de FATE

Gallego y ruggeri con la copa. Fate auspiciaba a river / web

FATE fue fundada en 1940 como Fábrica Argentina de Telas Engomadas, en un contexto de fuerte industrialización de la economía local. Sus primeros pasos estuvieron ligados a la producción de telas impermeables y artículos de caucho en una planta reducida del barrio de Saavedra, en la ciudad de Buenos Aires.

El apellido Madanes estuvo vinculado desde el origen a la compañía. Leiser Madanes, inmigrante polaco y abuelo del actual presidente de la firma, había creado previamente una fábrica de impermeables en Once. Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando el caucho era un insumo estratégico y escaso, la empresa enfrentó dificultades de abastecimiento que marcaron sus primeros años.

A partir de 1945 incorporó la fabricación de neumáticos y cámaras para automóviles y camiones, actividad que con el tiempo se convirtió en su eje central. El crecimiento del parque automotor y del transporte de cargas impulsó la demanda y aceleró la expansión de la firma.

Modernización y salto tecnológico

En 1956 FATE firmó un acuerdo de asistencia tecnológica con la estadounidense General Tire —luego integrada al grupo alemán Continental— que permitió actualizar procesos productivos y estándares industriales.

Durante la década de 1960 inició la construcción de una nueva planta en San Fernando, provincia de Buenos Aires, que se consolidó como su principal complejo productivo. Desde allí amplió capacidad y diversificó su oferta.

En 1969 produjo el primer neumático radial fabricado en la Argentina, un avance tecnológico relevante para la industria automotriz local, impulsado por terminales como Fiat y Peugeot. En los años siguientes incorporó el radial con cinturón de acero y desarrolló un centro propio de ensayos y certificación que facilitó la homologación bajo normas internacionales.

La etapa electrónica y las calculadoras

La diversificación no se limitó a los neumáticos. En los años 70 la empresa creó una división electrónica que produjo calculadoras científicas y de oficina, además de equipos informáticos de pequeña escala comercializados bajo la marca “Cifra”.

Esa incursión se dio en un momento en que varias compañías industriales argentinas exploraban desarrollos electrónicos propios. La experiencia fue breve —entre 1971 y 1976—, pero quedó como uno de los capítulos menos conocidos de la historia de la firma.

El salto a la popularidad: River y Boca

En la década de 1980 la marca ganó visibilidad masiva a través del patrocinio deportivo. Entre 1985 y 1989 su logo apareció en las camisetas de River Plate y Boca Juniors, en una etapa en la que la publicidad en la indumentaria comenzaba a consolidarse en el fútbol argentino.

En el caso de River, el auspicio coincidió con la obtención de la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental de 1986, lo que proyectó la marca en transmisiones internacionales.

Exportaciones y expansión

Durante los años 90, en paralelo con los cambios en la política económica argentina, la compañía reforzó su estrategia exportadora. La certificación de su centro de ensayos para mercados europeos permitió ampliar ventas a destinos más exigentes, mientras mantenía el abastecimiento interno.

También desarrolló líneas para transporte pesado y maquinaria agrícola, segmentos ligados a la expansión del sector agroindustrial.

Un cierre en suspenso

A lo largo de más de ocho décadas, FATE atravesó ciclos de expansión, crisis económicas, reformas regulatorias y transformaciones tecnológicas. Su recorrido combinó acuerdos internacionales, diversificación productiva y una fuerte presencia en la cultura popular.

La empresa anunció el cierre de su planta de Virreyes y el despido de 920 trabajadores, señalando como causas el aumento de las importaciones de neumáticos y la caída del nivel de producción. Sin embargo, tras el impacto inicial del comunicado, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria por 15 días. La medida suspende los despidos y abre una instancia de negociación entre la empresa y el sindicato.

El desenlace permanece abierto. La intervención oficial introduce una pausa en el conflicto, pero deja en evidencia la fragilidad de un sector que enfrenta presiones estructurales crecientes y cuyo futuro inmediato aún depende del resultado de las negociaciones.