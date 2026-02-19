La Región contamina al país: entre el petróleo, los vehículos y la basura

El polo petroquímico regional, una fuente de gases de efecto invernadero de impacto nacional / r. Acosta

El Gran La Plata -territorio que nuclea a La Plata, Berisso y Ensenada- es uno de los principales focos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) en todo el país. Así lo afirmó el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIM), un laboratorio del Conicet en La Plata.

Según el informe, el Polo Petroquímico emplazado en las tres localidades de la Región, el parque automotor en constante ascenso y el tratamiento de residuos sólidos urbanos son las tres principales fuentes de contaminación.

Además, el relevamiento detalló que el metano derivado de la gestión de residuos urbanos y el dióxido de carbono emanado del parque industrial y el tránsito vehicular, son los gases esparcidos a tener en cuenta.

“Desde la perspectiva de compuestos perjudiciales para la salud, sin duda estas dos últimas actividades encabezan la lista, y además son las más complicadas de revertir o vigilar”, explicó Andrés Porta, director del CIM y agregó: “Las emisiones vehiculares, en concreto, no están supervisadas por ninguna agencia, a excepción de la exigencia de la VTV”.

Los principales emisores

El relevamiento ambiental del CIM apuntó al Polo Petroquímico como unos de los principales efectores de gases contaminantes en la Región.

Con presencia fundamental en Berisso y Ensenada, territorio donde se nuclea una serie de empresas dedicadas a la explotación del petróleo y sus derivados, también despliega consecuencias en la Ciudad.

Marcelo Martínez, presidente de la organización no gubernamental Nuevo Ambiente, detalló en diálogo con EL DIA: “El polo petroquímico tiene un radio de contaminación que afecta casi la totalidad del eje urbano Ensenada, una gran parte de Berisso y también una porción de La Plata. Lo más llamativo es que no hay información pública al respecto sobre el control ambiental de las autoridades competentes”.

Según el dirigente, las empresas liberan “material particulado, hidrocarburos y metales pesados, como plomo, níquel o zinc. Todas sustancias altamente peligrosas”, afirmó.

Además, entre las principales consecuencias -además de contribuir al calentamiento global- de la emisión de gases es “la contaminación en la salud, donde se evidenciaron efectos respiratorios persistentes, principalmente en los chicos”, señaló Martínez.

En cuanto a la basura, cuyo principal gas emitido es el metano, el informe del CIM detalló que contribuye al efecto invernadero. “Los gases que se producen por la descomposición de los residuos, además del metano, son los líquidos lixiviados, es decir, el ‘jugo’ de la basura’”, informó Martínez. Además, añadió: “Puede provocar dolores de cabeza y mareo si el gas se percibe en altas concentraciones. También asma o bronquitis”.

En la Región, uno de los principales focos de estos gases es el Complejo Ambiental Ensenada. Con residuos provenientes de Berisso, Brandsen, Ensenada, La Plata y Ensenada, el complejo exhibe un “relleno de basura que ocupa más de 120 hectáreas”, expresó Martínez.

Una de las falencias principales según el presidente de Nuevo Ambiente, es la ausencia de estadísticas sanitarias en relación al “monitoreo o seguimiento de enfermedades respiratorias principalmente en cercanías a Berisso y Ensenada”.

En tanto, el incremento sostenido del parque automotor -“especialmente motos”, detalló el documento del CIM- es otro de los factores a prestar atención. Por establecer algunos números, según detalló este diario a fines de 2025, las motos en la Ciudad pasaron de 240.000 a 470.000 unidades. ¿Por qué? El precio accesible, las cuotas y las aplicaciones de delivery, algunos de los factores.

Ojo. Según el informe del organismo dependiente del Conicet, no todo el panorama es “negro”: aumentó el control de diferentes gases emitidos por las fuentes industriales logrando “disminuir emisiones y optimizar mediciones”, se detalló.