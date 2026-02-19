Cursos gratuitos para trabajar en escuelas

El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires abrió la inscripción a capacitaciones gratuitas en La Plata, Berisso y Ensenada destinadas a personas interesadas en insertarse laboralmente en instituciones educativas del sistema bonaerense.

La propuesta contempla formación como auxiliar de escuelas. Las clases se dictarán de manera presencial.

Según se informó desde la cartera laboral, esa modalidad se cursa en los Centros de Formación Laboral (CFL): en La Plata, en el CFL N° 429, situado en calle 56 N° 1.048, con una duración de cinco semanas y modalidad presencial; y en Berisso, en el CFL N° 410, situado en calle 5 N° 4.231, donde también se ofrece el mismo trayecto formativo.

En tanto, el curso de cocinero para comedor escolar se dicta en el CFL N°407, situado en calle 36 N° 382; y el CFL N°417, en calle 461 N° 529.

También se puede hacer el curso en Ensenada. En ese caso, se dicta en el CFL N°407, situado en Rivadavia N° 754.