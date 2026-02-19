Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |CUENTAS PÚBLICAS

Por las privatizaciones, se mantuvo el superávit

Enero cerró con resultado positivo en las cuentas del Estado, sostenido por ingresos extraordinarios de las ventas de represas

Por las privatizaciones, se mantuvo el superávit

Caputo se apoya en el superávit fiscal / WEB

19 de Febrero de 2026 | 02:33
Edición impresa

El Ministerio de Economía informó que el Sector Público Nacional inició el año con un superávit fiscal primario de $3.125.737 millones, una cifra levemente inferior en términos reales a la registrada en enero del año pasado. El resultado tuvo como principal sostén los ingresos no tributarios derivados de la privatización de la gestión de las represas del Comahue, un factor que volvió a encender el debate sobre la calidad del resultado fiscal.

Según los datos oficiales, los ingresos totales del SPN alcanzaron en enero los $14.517.258 millones, con un incremento nominal del 30,8% interanual. Sin embargo, medidos en términos reales, mostraron una caída de 1,2%. La baja respondió al retroceso de los recursos tributarios, que disminuyeron 8% real interanual, parcialmente compensados por un salto de 108% real en los ingresos no tributarios, explicado casi en su totalidad por las licitaciones hidroeléctricas.

En el detalle de los tributos, Ganancias registró una suba interanual de 28,5%, los aportes y contribuciones a la Seguridad Social crecieron 27,3% y el impuesto a los débitos y créditos avanzó 27,1%. El IVA neto de reintegros aumentó 16,4%, mientras que los Derechos de Exportación cayeron 21,5%. Desde el Palacio de Hacienda señalaron que la comparación interanual se ve afectada por la reducción de impuestos aplicada a lo largo de 2025.

El gasto primario totalizó $11.391.520 millones y mostró un aumento nominal de 31,5%, aunque en términos reales implicó una baja de 0,7%. Las prestaciones sociales sumaron $7.400.741 millones, con un alza interanual de 30,4%. Las jubilaciones y pensiones contributivas crecieron 2,8% real, mientras que la Asignación Universal por Hijo avanzó 4,1%. Las remuneraciones del sector público alcanzaron $1.582.285 millones.

Las transferencias corrientes llegaron a $3.621.251 millones, con un crecimiento de 34,2% interanual. Las destinadas al sector privado ascendieron a $2.941.226 millones y las dirigidas al sector público a $678.331 millones. En tanto, los subsidios económicos treparon a $1.067.175 millones, con un aumento interanual de 155,1%, impulsado por los energéticos, que subieron 285,7%.

Al considerar el pago de intereses de la deuda, que en enero sumaron $2.020.578 millones, el Gobierno informó un superávit financiero de $1.105.159 millones, equivalente a 0,1% del PBI. El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que enero y julio concentran mayores pagos relativos de intereses por los vencimientos de cupones de los títulos Bonares y Globales, y ratificó el compromiso oficial con el ancla fiscal.

LE PUEDE INTERESAR

Aceleran obras de recuperación edilicia en escuelas platenses

LE PUEDE INTERESAR

Bajan el dólar y la Bolsa, sube el riesgo país, pero el Central compra más

Si se excluyen los ingresos extraordinarios por privatizaciones, el superávit primario se reduce a $2.085.834 millones.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Kicillof, contra Milei: “Un Gobierno enfermo con gente que es basura”

Por el paro, suspenden las carreras en el Hipódromo

Visa para el Mundial: las redes sociales pueden dejarte afuera

Seguirá preso el imputado de un embiste fatal en 96 y 3

Medina: quién sacó provecho de su paso por Estudiantes

Cuán efectivo es hacer ayuno intermitente para bajar de peso

El Lobo viajó anoche y hay dudas en el equipo

La familia de Yanina Correa pidió esclarecer su muerte en Abasto
Últimas noticias de Política y Economía

Paro general en el país: los alcances que tendrá la medida

Conciliación obligatoria por el cierre de FATE: suspenden por 15 días los 920 despidos

De la pequeña fábrica a las camisetas de Boca y River: la historia de FATE

El oficialismo logró dictamen y busca aprobar la reforma laboral
Espectáculos
Fiesta en las salas: desde hoy, ir al cine saldrá menos que tres empanadas
Noelia Balbo: la actriz platense que cumple sueños en Barcelona
“Somos como hermanos”: el Cuarteto Cedrón vuelve a sonar
John Malkovich llega al país con una obra teatral
Santi Maratea fue acusado de fraude en una colecta y saltó indignado
Deportes
Medina: quién sacó provecho de su paso por Estudiantes
Merlos y Estudiantes, otro capítulo
En Boca hablan de Cetré pero nadie llama
El Pincha adelanta y ganó la Reserva
El Lobo viajó anoche y hay dudas en el equipo
Información General
Visa para el Mundial: las redes sociales pueden dejarte afuera
Cuán efectivo es hacer ayuno intermitente para bajar de peso
Tras eliminar el artículo de las licencias médicas, Diputados debate la reforma laboral este jueves
Más de un millón de estudiantes bonaerenses volvieron a las aulas
Nuevo pasaporte 2026: requisitos, cómo sacarlo y quiénes deben hacer la actualización
Policiales
El Juicio, Día: desgarrador relato de Florencia, la mamá de Kim Gómez
“No voy a poder perdonar a los asesinos, revivir todo es cruel”
Una joven emprendedora platense se accidentó con un cuatriciclo y está grave
La familia de Yanina Correa pidió esclarecer su muerte en Abasto
Coletazos en la causa por el ingreso trucho al SPB

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla