Por las privatizaciones, se mantuvo el superávit

El Ministerio de Economía informó que el Sector Público Nacional inició el año con un superávit fiscal primario de $3.125.737 millones, una cifra levemente inferior en términos reales a la registrada en enero del año pasado. El resultado tuvo como principal sostén los ingresos no tributarios derivados de la privatización de la gestión de las represas del Comahue, un factor que volvió a encender el debate sobre la calidad del resultado fiscal.

Según los datos oficiales, los ingresos totales del SPN alcanzaron en enero los $14.517.258 millones, con un incremento nominal del 30,8% interanual. Sin embargo, medidos en términos reales, mostraron una caída de 1,2%. La baja respondió al retroceso de los recursos tributarios, que disminuyeron 8% real interanual, parcialmente compensados por un salto de 108% real en los ingresos no tributarios, explicado casi en su totalidad por las licitaciones hidroeléctricas.

En el detalle de los tributos, Ganancias registró una suba interanual de 28,5%, los aportes y contribuciones a la Seguridad Social crecieron 27,3% y el impuesto a los débitos y créditos avanzó 27,1%. El IVA neto de reintegros aumentó 16,4%, mientras que los Derechos de Exportación cayeron 21,5%. Desde el Palacio de Hacienda señalaron que la comparación interanual se ve afectada por la reducción de impuestos aplicada a lo largo de 2025.

El gasto primario totalizó $11.391.520 millones y mostró un aumento nominal de 31,5%, aunque en términos reales implicó una baja de 0,7%. Las prestaciones sociales sumaron $7.400.741 millones, con un alza interanual de 30,4%. Las jubilaciones y pensiones contributivas crecieron 2,8% real, mientras que la Asignación Universal por Hijo avanzó 4,1%. Las remuneraciones del sector público alcanzaron $1.582.285 millones.

Las transferencias corrientes llegaron a $3.621.251 millones, con un crecimiento de 34,2% interanual. Las destinadas al sector privado ascendieron a $2.941.226 millones y las dirigidas al sector público a $678.331 millones. En tanto, los subsidios económicos treparon a $1.067.175 millones, con un aumento interanual de 155,1%, impulsado por los energéticos, que subieron 285,7%.

Al considerar el pago de intereses de la deuda, que en enero sumaron $2.020.578 millones, el Gobierno informó un superávit financiero de $1.105.159 millones, equivalente a 0,1% del PBI. El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que enero y julio concentran mayores pagos relativos de intereses por los vencimientos de cupones de los títulos Bonares y Globales, y ratificó el compromiso oficial con el ancla fiscal.

Si se excluyen los ingresos extraordinarios por privatizaciones, el superávit primario se reduce a $2.085.834 millones.