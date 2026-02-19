En Boca hablan de Cetré pero nadie llama

El oficialismo logró dictamen y busca aprobar la reforma laboral
El oficialismo logró dictamen y busca aprobar la reforma laboral
Boca vive un momento especial en lo futbolístico. El equipo no da pie con bola y su entrenador Claudio Úbeda está en la cuerda floja. El partido de mañana ante Racing parece que será el bisagra en su paso por la institución. Por eso no está claro quién toma las decisiones porque en lo que va de las últimas dos semanas se tiraron arriba de la mesa una infinita cantidad de posibles refuerzos.
Uno de ellos es Edwuin Cetré, a quien Boca quiso hace dos semanas pero desistió luego de contratarlo por sugerencia del departamento médico.
Boca había llegado a un acuerdo con Estudiantes de La Plata para comprar el 50% del pase del delantero colombiano por una cifra cercana a los 4 millones de dólares. El jugador ya tenía todo acordado para firmar un contrato por 4 años.
La transferencia se frenó cuando Boca realizó revisiones médicas preliminares (o analizó antecedentes). Se detectó una preocupación por una antigua lesión de meniscos (operada en 2018) y algunos informes indicaron dudas sobre su durabilidad física a largo plazo.
Ante esta duda médica, Boca decidió cambiar los términos. Propuso un préstamo con cargo y una opción (u obligación) de compra si cumple ciertos objetivos de partidos jugados. El Pincha rechazó esta modificación, prefiriendo una venta directa o mantener al jugador para el clásico y la competencia local.
El extremo fue parte del equipo que jugó el domingo pasado el clásico contra Gimnasia y el entrenador Eduardo Domínguez estudia ponerlo como titular mañana ante Sarmiento de Junín. Es más, ya comenzaron las charlar para la renovación de su contrato, que se termina el 31 de diciembre próximo.
Pero alguien del Mundo Boca hizo correr la noticia que el club de la Ribera volvía al carga por el colombiano, situación que fue desmentida por los dirigentes de Estudiantes y hasta por agentes de su representación. ¿Quién de Boca quiere volver a la carga por Cetré? Un mercado de pases de locos.
