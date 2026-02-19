Absolvieron a Espinoza en la causa de abuso sexual

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 16 de la ciudad de Buenos Aires sobreseyó ayer al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, en la causa por abuso sexual.

En los fundamentos del decisorio se refirió la falta de acción luego de que la denunciante, Melody Rakauskas, se quedara sin representación legal tras la renuncia de tres abogados de manera consecutiva.

De todos modos, la denunciante adelantó que apelará esa decisión, al aclarar que no sabía que no le iban a mandar apercibimientos para resolver la cuestión.

El pasado 12 de febrero, la fiscal Mónica Cuñarro había pedido el sobreseimiento.