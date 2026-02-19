Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Se espera un extenso debate en diputados, que se extendería hasta la madrugada

El oficialismo logró dictamen y busca aprobar la reforma laboral

La Libertad Avanza cedió y eliminó el polémico artículo que recortaba las licencias médicas para asegurar el respaldo de sus aliados

El oficialismo logró dictamen y busca aprobar la reforma laboral

Un pasaje del plenario en diputados / na

19 de Febrero de 2026 | 02:35
Edición impresa

En un escenario que incluye el cuarto paro nacional convocado por la CGT contra el Gobierno de Javier Milei, y con la crisis de la fábrica de neumáticos FATE como telón de fondo, el oficialismo buscará hoy aprobar la reforma laboral en la Cámara de Diputados. Para eso resultó clave que resignara allí el artículo que modificaba el régimen de licencias médicas por enfermedad tal como había sido votado en Senadores. Fue por presión de los bloques dialoguistas, que amenazaron con no respaldar la iniciativa en el recinto de la cámara baja.

Ayer, en el inicio del debate en comisiones de Diputados, la Libertad Avanza anunció que estaba dispuesto a negociar ese punto, acaso una inclusión innecesaria del paso por Senadores que, en rigor, puso en peligro la aprobación en la sesión de hoy debido al enorme rechazo entre los aliados de los libertarios, imprescindibles para lograr el éxito legislativo.

Es el famoso artículo 44º del proyecto, que eliminaba el pago del 100% de las licencias y las reducía de 12 a 6 meses y al 75% y 50% del salario de convenio, dependiendo de la enfermedad que presente el trabajador. Fuentes violetas admitían ayer que había sido un “error” incluir eso en la iniciativa.

La Libertad Avanza junto a sus aliados del PRO, la UCR y otros bloques dialoguistas solicitó que la sesión de hoy sea convocada para las 14 con la intención de aprobar la propuesta durante la madrugada de este viernes. Será una sesión larga.

Aún no está claro cómo impactará la medida de fuerza cegetista en el debate porque la Asociación del Personal Legislativo (APL) anunció que adhiere al paro, aunque los empleados garantizaron una guardia mínima.

Lo dicho: el módico éxito de ayer del oficialismo fue avanzar con el dictamen de mayoría del proyecto de “modernización laboral” en un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda de Diputados. Los libertarios tienen prácticamente asegurado el quórum para iniciar el debate hoy. Lo contrario sería una sorpresa.

EL DICTAMEN

El dictamen de mayoría obtuvo 44 firmas con el apoyo del PRO, la UCR, el MID, el bloque Producción y Trabajo (San Juan), Independencia (Tucumán) e Innovación Federal (Misiones).

La Coalición Cívica y Encuentro Federal presentaron dictámenes propios y dejaron trascender que mañana el interbloque “Unidos” no dará quórum. El peronismo y la izquierda rechazaron la reforma en su conjunto. El PJ, de hecho, presentó su propio dictamen de reforma laboral que impulsa una jornada máxima de 7 horas diarias o 42 semanales, amplía las licencias parentales (126 días para personas gestantes y 45 para no gestantes) e incorpora nuevas licencias por violencia de género y adaptación escolar. Tuvo 29 firmas en total.

El oficialismo opera contrarreloj debido a que el proyecto sufrirá las mencionadas modificaciones y por eso volverá al Senado. Allí se espera que Victoria Villarruel dé un giro rápido a las comisiones para sacar despacho ese mismo día con la intención de llevar el tema al recinto el 27 de febrero, cumpliendo así con los 7 días que exige el reglamento de la Cámara alta entre que la iniciativa entra y es tratada.

Es que el presidente Javier Milei les viene exigiendo a sus parlamentarios que el proyecto sea ley antes del 1º de marzo, fecha del inicio de las sesiones ordinarias y cuando se prevé el discurso presidencial de apertura de las mismas.

LA BAJA DEL ARTÍCULO 44

En el plenario de comisiones, fue el jefe de bloque de La Libertad Avanza, el diputado Gabriel Bornoroni, quien confirmó la decisión de bajar el controvertido artículo 44. La polémica que se generó -tanto en los medios como en redes sociales- contribuyó a que bloques aliados pusieran en duda su apoyo. Fue así que los libertarios decidieron ponerle punto final a la discusión eliminando el tema de raíz. En muchos despachos oficiales apuntaron contra el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, muy en el foco de atención porque en una entrevista puso como ejemplo el caso de un trabajador que se lesionaba jugando al fútbol en su tiempo libre.

No fue el único tema de tensión. Los libertarios adelantaron que no habrá cambios en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), como reclaman los opositores, cuya función es asistir a los empleadores privados en el cumplimiento del pago de indemnizaciones y otras obligaciones laborales. Este fondo se nutrirá de contribuciones mensuales obligatorias de las grandes empresas (aportarían el 1% de las remuneraciones brutas de cada trabajador) y de las micro, pequeñas y medianas empresas (aportarían el 2,5%).

También se cuestiona la derogación de varios estatutos profesionales, como viajantes o periodistas. En este sentido, el diputado Nicolás Massot -en sociedad con representantes de Provincias Unidas- cuestionaron el tema y también rechazaron la conformación del FAL.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

