De vuelta a clases para reforzar contenidos

Más de un millón de estudiantes de la provincia de Buenos Aires retomaron las actividades escolares en las instancias de acompañamiento previstas antes del inicio formal del ciclo lectivo 2026, que comenzará el lunes 2 de marzo.

En total, 1.080.421 alumnos participan de estos espacios pedagógicos diseñados para reforzar contenidos y acreditar materias pendientes. La cifra equivale a uno de cada tres estudiantes de los niveles Primario y Secundario, y supera la matrícula total de los niveles obligatorios de cualquiera de las otras 23 provincias argentinas, lo que da cuenta de la dimensión del sistema educativo bonaerense.

En el Nivel Primario, 149.317 estudiantes asisten al Período Extendido de Enseñanza. En tanto, en el Nivel Secundario, 931.104 alumnos forman parte del Período de Intensificación. En ambos casos, se trata de estudiantes que no acreditaron una o más asignaturas.

Ahora disponen ahora de tiempo adicional de enseñanza y acompañamiento pedagógico para fortalecer aprendizajes y regularizar su situación académica.