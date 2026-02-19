Ariel Broggi no tocaría demasiado para el duelo de mañana ante el Lobo

Gimnasia de Mendoza está transitando sus primeros partidos en primera división y hasta el momento, no pudo ser un equipo regular y confiable más allá que logró dos triunfo en cinco presentaciones. El pasado fin de semana perdió con Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes, por lo que para el choque de mañana, buscará recuperarse y enderezar su rumbo en la Zona A del Apertura.

Más allá de que se volvió a Mendoza con las manos vacías de Córdoba, Ariel Broggi no tocaría demasiado el once para recibir al elenco mens sana. La única variante podría ser el ingreso del volante, Lautaro Carrera, en lugar del ex defensor de Estudiantes, Ezequiel Muñoz. En caso de optar por esta opción, Luciano Paredes pasaría a la defensa.

Muñoz salió reemplazado en el entretiempo por una molestia, por lo que fue cuidado durante la semana. Será evaluado hoy por el entrenador, para terminar de definir el equipo.

De esta manera y a la espera del último entrenamiento, el once que se perfila para el choque de mañana a las 22:15 es: César Rigamonti; Juan Franco, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz o Lautaro Carrera, Matías Recalde; Luciano Paredes, Ulises Sánchez, Nahuel Barboza, Facundo Lencioni; Valentino Simoni y Agustín Módica.

Actualmente, Gimnasia de Mendoza se encuentra con 10 unidades en la Zona A del Apertura, producto de dos victorias y tres derrotas. En la primera jornada dio el golpe y venció 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero, mientras que después, cayó como local por 1-0 ante San Lorenzo. Después fue goleado por Unión en Santa Fe por 4-0, derrotó 1-0 a Instituto ante su gente y perdió con Talleres por 2-1 el pasado fin de semana.