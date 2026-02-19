Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |GIMNASIA DE MENDOZA VIENE DE PERDER CON TALLERES

Ariel Broggi no tocaría demasiado para el duelo de mañana ante el Lobo

Ariel Broggi no tocaría demasiado para el duelo de mañana ante el Lobo

Ariel Broggi

19 de Febrero de 2026 | 01:36
Edición impresa

Gimnasia de Mendoza está transitando sus primeros partidos en primera división y hasta el momento, no pudo ser un equipo regular y confiable más allá que logró dos triunfo en cinco presentaciones. El pasado fin de semana perdió con Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes, por lo que para el choque de mañana, buscará recuperarse y enderezar su rumbo en la Zona A del Apertura.

Más allá de que se volvió a Mendoza con las manos vacías de Córdoba, Ariel Broggi no tocaría demasiado el once para recibir al elenco mens sana. La única variante podría ser el ingreso del volante, Lautaro Carrera, en lugar del ex defensor de Estudiantes, Ezequiel Muñoz. En caso de optar por esta opción, Luciano Paredes pasaría a la defensa.

Muñoz salió reemplazado en el entretiempo por una molestia, por lo que fue cuidado durante la semana. Será evaluado hoy por el entrenador, para terminar de definir el equipo.

De esta manera y a la espera del último entrenamiento, el once que se perfila para el choque de mañana a las 22:15 es: César Rigamonti; Juan Franco, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz o Lautaro Carrera, Matías Recalde; Luciano Paredes, Ulises Sánchez, Nahuel Barboza, Facundo Lencioni; Valentino Simoni y Agustín Módica.

Actualmente, Gimnasia de Mendoza se encuentra con 10 unidades en la Zona A del Apertura, producto de dos victorias y tres derrotas. En la primera jornada dio el golpe y venció 1-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero, mientras que después, cayó como local por 1-0 ante San Lorenzo. Después fue goleado por Unión en Santa Fe por 4-0, derrotó 1-0 a Instituto ante su gente y perdió con Talleres por 2-1 el pasado fin de semana.

LEA TAMBIÉN

El Lobo viajó anoche y hay dudas en el equipo
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Kicillof, contra Milei: “Un Gobierno enfermo con gente que es basura”

Por el paro, suspenden las carreras en el Hipódromo

Visa para el Mundial: las redes sociales pueden dejarte afuera

Seguirá preso el imputado de un embiste fatal en 96 y 3

Medina: quién sacó provecho de su paso por Estudiantes

Cuán efectivo es hacer ayuno intermitente para bajar de peso

El Lobo viajó anoche y hay dudas en el equipo

La familia de Yanina Correa pidió esclarecer su muerte en Abasto
Últimas noticias de Deportes

Medina: quién sacó provecho de su paso por Estudiantes

Merlos y Estudiantes, otro capítulo

En Boca hablan de Cetré pero nadie llama

El Pincha adelanta y ganó la Reserva
La Ciudad
Precio, zona y comodidades: opciones de peso para el alquiler
La Región contamina al país: entre el petróleo, los vehículos y la basura
$5.000.000: el Súper Cartonazo, esta vez, terminará una casa
Ir a Buenos Aires en micro ya cuesta $4.373
De vuelta a clases para reforzar contenidos
Policiales
El Juicio, Día: desgarrador relato de Florencia, la mamá de Kim Gómez
“No voy a poder perdonar a los asesinos, revivir todo es cruel”
Una joven emprendedora platense se accidentó con un cuatriciclo y está grave
La familia de Yanina Correa pidió esclarecer su muerte en Abasto
Coletazos en la causa por el ingreso trucho al SPB
Espectáculos
Fiesta en las salas: desde hoy, ir al cine saldrá menos que tres empanadas
Noelia Balbo: la actriz platense que cumple sueños en Barcelona
“Somos como hermanos”: el Cuarteto Cedrón vuelve a sonar
John Malkovich llega al país con una obra teatral
Santi Maratea fue acusado de fraude en una colecta y saltó indignado
Política y Economía
Paro general en el país: los alcances que tendrá la medida
Conciliación obligatoria por el cierre de FATE: suspenden por 15 días los 920 despidos
De la pequeña fábrica a las camisetas de Boca y River: la historia de FATE
El oficialismo logró dictamen y busca aprobar la reforma laboral
AFA: llamativas coincidencias con la causa de los seguros

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla