El deterioro de las calles en Villa Elisa se convirtió en una "trampa vial" para vecinos y conductores

El mal estado de las calles en Villa Elisa genera un enorme dolor de cabeza y un peligro para los vecinos y conductores que circulan por la zona. El asfalto quebrado, los baches y el hundimiento de la calzada transformaron a las principales arterias de la localidad en una verdadera "trampa vial".

Los vecinos de la zona denuncian un abandono que ya afecta la seguridad de quienes circulan tanto en vehículos como a pie. Según detallaron en diálogo con Diario EL DIA, en la zona de la Avenida Arana que acumula un enorme caudal de vehículos, se generaron varios baches que obligan a los conductores a realizar maniobras bruscas.

"En la Arana entre 8 y 9 se hizo un bache gigante y muchos conductores se cruzan al carril contrario para evitarlo. Es un peligro". Asimismo, señalan que la misma escena se produce a solo unas cuadras, sobre la misma avenida entre las calles 14 y 15, donde la rotura del pavimento ya tiene una profundidad considerable.

En ese sentido, también señalaron sobre un "cráter" en la Avenida Arana, una de las vías que conecta el Camino Centenario y el Camino General Blegrano. "Si pasas en moto o en auto y no rompés una llanta, te chocan de atrás porque tenés que frenar casi a cero para no caer en el pozo de la 13", explicó un vecino sobre un hueco que se produjo en el asfalto.