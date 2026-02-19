“Mirá, mirá, mirá, ¿qué es eso?”; “¿qué?”; “ahí, arriba, en el árbol...”

“¿Qué es eso?”.

“Para mí es un águila”.

“¿Te parece?”.

“Sí, mirá el tamaño que tiene”.

“Pero las águilas no están en los árboles del Centro, siempre están más arriba”.

“Por ahí se perdió o está lastimada”.

“No se la ve mal, fijate que mueve las alas”.

“Para mí habría que ponerle María”.

“¿Por qué?”.

“Y, fijate que se paró justo enfrente de San Ponciano, debe haber venido a rezar, jajaja”.

La escena ocurrió pasado el mediodía, frente a la basílica de San Ponciano. Lo que alteró la rutina no fue una sirena ni un corte de calle, sino una silueta en lo alto de un árbol.

Primero fue un gesto: alguien que levantó la vista y señaló. Después, un pequeño corrillo. En pocos minutos, los celulares apuntaban hacia el mismo punto. El ave —grande, de pecho marcado y mirada penetrante— dominaba la escena desde una rama, como si observara el ir y venir del centro platense.

“Es enorme, no es una paloma ni de casualidad”, comentó Martín, empleado de un comercio cercano, mientras intentaba acercar la imagen con el zoom. “Yo vi caranchos, pero esto es distinto. Tiene otro tamaño”.

Una pareja que salía de un local también se detuvo. “Impresiona verlo acá. Uno piensa que estas aves están en el campo o en la montaña”, dijo Laura. “Es increíble, de repente todos estamos mirando para arriba”.

La incógnita alimentó teorías improvisadas. Algunos hablaban de un águila. Otros, de un halcón. Hubo quien sugirió que podía estar desorientada o herida. Sin embargo, el animal se mantenía firme, movía apenas las alas, acomodaba las plumas y giraba la cabeza con precisión, atento a cada movimiento debajo.

Durante varios minutos fue el centro absoluto de atención. Conductores bajaban la velocidad al advertir el grupo de personas señalando hacia el árbol. En redes sociales comenzaron a circular fotos y videos acompañados de preguntas: “¿Alguien sabe qué ave es?”; “¿desde cuándo hay águilas en el Centro?”.

Finalmente, tras desplegar sus alas con un movimiento amplio y seguro, el ave levantó vuelo y cruzó el cielo en dirección al sur. El murmullo se transformó en exclamaciones y aplausos espontáneos. El lugar, poco a poco, retomó su ritmo.

Horas más tarde, especialistas consultados ayudaron a despejar el misterio. No se trataba de un águila, aunque el porte pudiera sugerirlo, sino de un gavilán mixto (Parabuteo unicinctus), un ave rapaz de tamaño mediano a grande que puede alcanzar hasta 60 centímetros de largo y más de un metro de envergadura al abrir sus alas.

Según explicaron, no es imposible que estas aves aparezcan en entornos urbanos: buscan puntos altos para vigilar y pueden encontrar alimento en forma de palomas o pequeños roedores. La torre y los árboles frente a San Ponciano funcionan, en ese sentido, como un mirador ideal. Más allá que en este caso se posó en un árbol a no más de 4 metros del sueño.

Lo que para algunos fue una “señal” simpática y para otros una rareza inesperada, terminó siendo la postal de una tarde distinta. Una pausa en medio del cemento, un instante de naturaleza suspendida sobre el centro de La Plata.

Y para quienes estuvieron allí, quedará el recuerdo de aquella visitante que, por unos minutos, convirtió la vereda en mirador y al cielo en tema de conversación. Para muchos, simplemente será “María”.