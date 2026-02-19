Lollapalooza Argentina 2026: días, horarios y los shows destacados del festival

El festival Lollapalooza Argentina confirmó su cronograma para la edición 2026, que se realizará el 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, con más de cien artistas en escena y una grilla encabezada por figuras internacionales y locales.

Con la programación ya definida, cada jornada tendrá grillas simultáneas en distintos escenarios y permitirá organizar la asistencia a los shows principales del fin de semana, que combinará propuestas de rock, pop, música urbana y electrónica.

Las puertas abrirán el viernes a las 12:30 y el sábado y domingo a las 11:30.

LOLLAPALOOZA 2026 HORARIOS

Viernes 13 de marzo

Entre los shows más destacados de la jornada se encuentran:

Guitarricadelafuente – 15:15

Royel Otis – 16:00

Judeline – tarde

DJO – tarde

Turnstile – 20:00

Danny Ocean – 20:00

Lorde – 21:00

Tyler, The Creator – 22:15

Peggy Gou – 22:30

Sábado 14 de marzo

La segunda jornada reunirá artistas pop, urbanos y electrónicos de renombre:

Ángela Torres – 17:00

Soledad – 18:00

Marina – 18:00

Paulo Londra – tarde

TV Girl – 20:15

Addison Rae – 20:15

Lewis Capaldi – 21:15

Chappell Roan – 22:15

Skrillex – 23:45

Domingo 15 de marzo

El cierre tendrá una fuerte presencia internacional y shows centrales por la noche:

Massacre – 15:00

Interpol – 18:45

Doechii – 19:45

Men I Trust – 19:45

Deftones – 20:45

Sabrina Carpenter – 22:00

Ratones Paranoicos – 22:15

Ben Böhmer – 22:15

Kygo – 23:20

Por último, cabe resaltar que la edición 2026 reunirá durante tres días a artistas de distintos géneros y consolida al festival como uno de los eventos musicales más convocantes de la región.