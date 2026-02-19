Lollapalooza Argentina 2026: días, horarios y los shows destacados del festival

Desde las 14, la Cámara de Diputados va a sesionar por el proyecto de reforma laboral
Además confirmaron nuevas incorporaciones al la grilla: Turf, Gordo y Ángela Torres.
El festival Lollapalooza Argentina confirmó su cronograma para la edición 2026, que se realizará el 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, con más de cien artistas en escena y una grilla encabezada por figuras internacionales y locales.
Con la programación ya definida, cada jornada tendrá grillas simultáneas en distintos escenarios y permitirá organizar la asistencia a los shows principales del fin de semana, que combinará propuestas de rock, pop, música urbana y electrónica.
Las puertas abrirán el viernes a las 12:30 y el sábado y domingo a las 11:30.
LOLLAPALOOZA 2026 HORARIOS
Viernes 13 de marzo
Entre los shows más destacados de la jornada se encuentran:
Guitarricadelafuente – 15:15
Royel Otis – 16:00
Judeline – tarde
DJO – tarde
Turnstile – 20:00
Danny Ocean – 20:00
Lorde – 21:00
Tyler, The Creator – 22:15
Peggy Gou – 22:30
Sábado 14 de marzo
La segunda jornada reunirá artistas pop, urbanos y electrónicos de renombre:
Ángela Torres – 17:00
Soledad – 18:00
Marina – 18:00
Paulo Londra – tarde
TV Girl – 20:15
Addison Rae – 20:15
Lewis Capaldi – 21:15
Chappell Roan – 22:15
Skrillex – 23:45
Domingo 15 de marzo
El cierre tendrá una fuerte presencia internacional y shows centrales por la noche:
Massacre – 15:00
Interpol – 18:45
Doechii – 19:45
Men I Trust – 19:45
Deftones – 20:45
Sabrina Carpenter – 22:00
Ratones Paranoicos – 22:15
Ben Böhmer – 22:15
Kygo – 23:20
Por último, cabe resaltar que la edición 2026 reunirá durante tres días a artistas de distintos géneros y consolida al festival como uno de los eventos musicales más convocantes de la región.
