El gesto de Estudiantes con el Pincha atacado por hinchas de Lobo que quedó en “bancarrota”: colecta y visita a UNO

Sin inicio de clases en la Provincia: los gremios docentes confirmaron un paro para el 2 de marzo
Sin inicio de clases en la Provincia: los gremios docentes confirmaron un paro para el 2 de marzo
Demichelis y Palermo no son prioridad y Estudiantes avanza por un "tapado" para reemplazar a Domínguez
El oficialismo logró el quórum y Diputados debate el proyecto de Reforma laboral en otra maratónica sesión
UNLP rumbo a la Luna: el satélite platense ya tiene fecha tentativa de despegue
Apareció el hombre intensamente buscando en Gonnet: hospitalizado tras un choque
Se suicidó en una cárcel de La Plata el acusado de matar a su hijo en Lomas de Zamora
Sigue grave la joven emprendedora platense que se accidentó con un cuatriciclo
VIDEO. “Mirá, mirá, mirá, ¿qué es eso?”; “¿qué?”; “ahí, arriba, en el árbol...”
Estudiantes confirmó la lesión de Neves y no estará disponible en la despedida de Domínguez
El deterioro de las calles en Villa Elisa se convirtió en una "trampa vial" para vecinos y conductores
Otro perro mordido por una rata en Tolosa y crece el temor de los vecinos
Así funcionan los servicios en La Plata durante el jueves de paro general
Un motociclista en grave estado tras un fuerte choque con un auto en Barrio Norte
VIDEO. Uno de los "Hermanos Macana" sigue al acecho en La Plata y fue atrapado dos veces en menos de una semana
Muerte de Sofía Devries mientras hacía buceo: qué reveló la autopsia
El ex príncipe Andrés fue liberado tras once horas detenido por vinculaciones al Caso Epstein
AFA-gate: Chiqui Tapia y Toviggino fueron citados a indagatoria y les prohíben salir del país
VIDEO.Trasnochadas y a las risas, se filmaron en Berisso mientras conducían a más de 180 km/h
"Camaradas 2026": cómo operaba "La Jefa" del ingreso trucho al Servicio Penitenciario Bonaerense
Sismo de 4.9 en la Costa Atlántica: fuerte temblor en Mar del Plata y ciudades cercanas
Masiva oferta de empleo para trabajar en shows y eventos que se hagan en el Estadio Único de La Plata
Desmienten que el Indio Solari haya sufrido un ACV: "Solo chequeos de rigor; su salud está bien"
Visa para el Mundial: las redes sociales pueden dejarte afuera
Bajar costos ya no alcanza y Caputo descubre que las empresas necesitan clientes
"Nuestras Fuerzas están listas y van a actuar: esta Argentina no va a ser rehén de los violentos de siempre"
Trágico choque en Berisso: en 2026 ya son 10 las víctimas fatales de tránsito en la Región
Precio, zona y comodidades: opciones de peso para el alquiler en los barrios de La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El violento episodio ocurrido el domingo pasado en La Plata sumó en las últimas horas una enorme muestra de solidaridad para Lautaro, el joven de Estudiantes que fue atacado por un grupo de hinchas de Gimnasia en Plaza Rocha y quedó en calzoncillos tras el robo de sus pertenencias.
Desde la agrupación Los Pibes de City Bell le regalaron casacas, lo invitaron a la cancha y encabezan una colecta para que pueda recuperar su celular, con el que trabajaba todo el día de Uber y era su fuente de ingreso. El chico contó a Diario EL DIA que “me robaron todo, me dejaron en bancarrota”.
Lautaro destacó que el apoyo recibido fue clave para sobrellevar el impacto emocional y económico del episodio, que lo dejó sin ingresos temporalmente. También remarcó que pudo conservar su moto gracias a la intervención de vecinos, lo que evitó un perjuicio aún mayor.
“No era necesario llevarse tantas cosas, lo hicieron de maldad. Me robaron toda la documentación. Hoy, la señora que me sacó -que si no me saca iba a ser peor porque eran muchos- encontró mi bolsito destrozado y la llave de mi casa pero se llevaron todo, estaba el bolsito y la billetera destrozada, se llevaron mi DNI”, sumó.
“Me dejaron en bancarrota porque todo el día laburaba de Uber. Se lo llevaron y lamentablemente estoy sin nada. Gracias a mi pareja y un amigo que me llevaron al hospital”, cerró con, al menos, la dicha de saber que mañana podrá conocer el estadio UNO y acompañar al equipo pese al mal momento vivido en un día que debía ser de fiesta.
Gabriel Vega y Tobías Sanagua, de la agrupación Los Pibes de City Bell, son dos de los hombres que se movilizaron por Lautaro. Tras enterarse del caso, se contactaron con autoridades del club, quiénes los invitaron a la cancha.
También le obsequiaron camisetas y un short “para intentar darle una manito con la mierda que pasó”. Gabriel lamentó lo vivido y reflexionó: “Hay que tener dos dedos de frente, que no pase lo que pasó. No tiene que volver a pasar”.
El hecho había ocurrido en la zona de 6 y 60, cuando Lautaro circulaba en moto junto a un amigo y fue interceptado por varios hinchas triperos que estaban reunidos en la plaza en la previa del clásico. Según se supo, lo rodearon, lo obligaron a bajar del vehículo y le quitaron la camiseta, el pantalón y pertenencias personales.
La intervención de vecinos evitó que la situación escalara aún más y permitió que el joven pudiera retirarse del lugar. El caso se viralizó rápidamente en redes sociales.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí