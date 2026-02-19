Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Atención! Hubo ganador del Cartonazo de $5.000.000 y el viernes sale la nueva tarjeta gratis con EL DIA

El gesto de Estudiantes con el Pincha atacado por hinchas de Lobo que quedó en "bancarrota": colecta y visita a UNO

El gesto de Estudiantes con el Pincha atacado por hinchas de Lobo que quedó en “bancarrota”: colecta y visita a UNO
19 de Febrero de 2026 | 19:29

El violento episodio ocurrido el domingo pasado en La Plata sumó en las últimas horas una enorme muestra de solidaridad para Lautaro, el joven de Estudiantes que fue atacado por un grupo de hinchas de Gimnasia en Plaza Rocha y quedó en calzoncillos tras el robo de sus pertenencias. 

Desde la agrupación Los Pibes de City Bell le regalaron casacas, lo invitaron a la cancha y encabezan una colecta para que pueda recuperar su celular, con el que trabajaba todo el día de Uber y era su fuente de ingreso. El chico contó a Diario EL DIA que “me robaron todo, me dejaron en bancarrota”.

Lautaro destacó que el apoyo recibido fue clave para sobrellevar el impacto emocional y económico del episodio, que lo dejó sin ingresos temporalmente. También remarcó que pudo conservar su moto gracias a la intervención de vecinos, lo que evitó un perjuicio aún mayor.

“No era necesario llevarse tantas cosas, lo hicieron de maldad. Me robaron toda la documentación. Hoy, la señora que me sacó -que si no me saca iba a ser peor porque eran muchos- encontró mi bolsito destrozado y la llave de mi casa pero se llevaron todo, estaba el bolsito y la billetera destrozada, se llevaron mi DNI”, sumó. 

“Me dejaron en bancarrota porque todo el día laburaba de Uber. Se lo llevaron y lamentablemente estoy sin nada. Gracias a mi pareja y un amigo que me llevaron al hospital”, cerró con, al menos, la dicha de saber que mañana podrá conocer el estadio UNO y acompañar al equipo pese al mal momento vivido en un día que debía ser de fiesta. 

El gesto del Pincha

Gabriel Vega y Tobías Sanagua, de la agrupación Los Pibes de City Bell, son dos de los hombres que se movilizaron por Lautaro. Tras enterarse del caso, se contactaron con autoridades del club, quiénes los invitaron a la cancha. 

También le obsequiaron camisetas y un short “para intentar darle una manito con la mierda que pasó”. Gabriel lamentó lo vivido y reflexionó: “Hay que tener dos dedos de frente, que no pase lo que pasó. No tiene que volver a pasar”. 

Vil ataque

El hecho había ocurrido en la zona de 6 y 60, cuando Lautaro circulaba en moto junto a un amigo y fue interceptado por varios hinchas triperos que estaban reunidos en la plaza en la previa del clásico. Según se supo, lo rodearon, lo obligaron a bajar del vehículo y le quitaron la camiseta, el pantalón y pertenencias personales. 

La intervención de vecinos evitó que la situación escalara aún más y permitió que el joven pudiera retirarse del lugar. El caso se viralizó rápidamente en redes sociales.

