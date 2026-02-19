Jueves de paro general en La Plata y todo el país: cómo funciona la Ciudad, lo que sí y lo que no
Jueves de paro general en La Plata y todo el país: cómo funciona la Ciudad, lo que sí y lo que no
Desde las 14, la Cámara de Diputados va a sesionar por el proyecto de reforma laboral
Ya está cortada la rotonda de la autopista La Plata - Buenos Aires y también otros puntos de la Ciudad
VIDEO. Culpable: la Justicia de Kosovo condenó al asesino de la platense Clara Urdangaray
Precio, zona y comodidades: opciones de peso para el alquiler en los barrios de La Plata
Una joven emprendedora platense se accidentó con un cuatriciclo y está grave
Sismo de 4.7 en la Costa Atlántica: fuerte temblor en Mar del Plata y ciudades cercanas
VIDEO. Un depravado se masturbó frente a una residencia de estudiantes en pleno centro de La Plata
VIDEO.- Juicio por Kim Gómez, Día 1: desgarrador relato de la mamá, Florencia Barboza
La Región contamina al país: entre el petróleo, los vehículos y la basura
$5.000.000: el Súper Cartonazo, esta vez, terminará una casa
Conciliación obligatoria por el cierre de FATE: suspenden por 15 días los 920 despidos
Nublado y con chance de lluvias: así va a estar el clima este jueves 19 en La Plata
Zaira Nara viajó a los Juegos de Invierno: en bikini desafiando el frío italiano, las fotos
Los descuentos y promociones para este jueves 19 de febrero usando Cuenta DNI
Indignación en Los Talas por la aparición de gatos muertos: sospechan envenenamiento
Aceleran obras de recuperación edilicia en escuelas platenses
El debut de Beto Casella en América TV: cómo le fue en el rating
Bajan el dólar y la Bolsa, sube el riesgo país, pero el Central compra más
El oficialismo logró dictamen y busca aprobar la reforma laboral
Una automotriz frena su producción en El Palomar por baja en las ventas
Detuvieron al hermano del Rey de Inglaterra, el expríncipe Andrés, por el caso Jeffrey Epstein
Kicillof, contra Milei: “Un Gobierno enfermo con gente que es basura”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La modelo Zaira Nara encendió las redes sociales al mostrar sus atuendos elegidos para sus días en Valtellina, ubicado en el norte de Italia, donde se están llevando a cabo los Juegos Olímpicos de Invierno.
Según se supo, la mencionada influencer viajó junto a una marca de bebidas alcohólicas para asistir a distintos eventos relacionados con los Juegos Olímpicos.
Desde su llegada, Zaira mostró en sus redes cómo se prepara para salir a la nieve y a las bajas temperaturas de la capital italiana.
Asimismo, sorprendió al presumir su cuerpo en un simple bikini junto a un iglú de fondo, sin importarle el frío intenso del lugar.
Otro de sus looks fue un total white de campera y pantalón de nieve, con una vincha que hacía juego.
También desafió el frío luciendo su campera abierta, dejando ver que tenía una remera cortita color beige.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí