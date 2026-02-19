Contratos por dos años y ajuste cada 4 meses

Según fuentes del mercado inmobiliario, el formato más utilizado para alquileres de vivienda (tras la desregulación del régimen) es el de los contratos por dos años, con ajustes del canon mensual cada cuatro meses. También, en menor medida se opta por esos retoques cada 3 ó 6 meses y un año. Este último caso, de menor frecuencia, se vinculó con el ambiente de estabilidad que se generó en 2025.

Según los últimos datos oficiales, quienes usan la fórmula ICL (inflación y salarios) para actualización trimestral del precio del alquiler en marzo tendrán un incremento del 6,22%; en el caso de los ajustes cuatrimestrales, el aumento será del 7,95%; los semestrales alcanzarán el 12,60% y los contratos con actualización anual subirán un 33,80%. Si se usa el dato de inflación (IPC) el ajuste trimestral será de 8,43%, el cuatrimestral de 10,92% y el semestral de 15,40%.