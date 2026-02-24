“Ahogo financiero”: en medio del reclamo de estatales y docentes, la Provincia apuntó al millonario recorte de fondos de Milei

En medio de la tensión con los gremios estatales por la negociación paritaria, el gobernador Axel Kicillof apuntó contra el Gobierno nacional por la situación financiera de la provincia de Buenos Aires y aseguró que el ajuste impulsado por Javier Milei impacta de lleno en las cuentas bonaerenses.

A través del ministro de Economía provincial, Pablo López, la administración bonaerense sostuvo que la Nación mantiene una deuda que supera los 22 billones de pesos como consecuencia de recortes de programas, obras paralizadas y compromisos pendientes.

Según detalló el funcionario en la red social X, desde la asunción del actual gobierno nacional la Provincia perdió $22,2 billones por la interrupción de fondos y el impacto de la política económica sobre la producción y la recaudación tributaria.

Desde la Provincia señalaron que ese monto equivale a ocho años de inversión en obra pública bonaerense, a la mitad del presupuesto total de la administración o a más de un año de recaudación propia.

En esa línea, López remarcó que el superávit nacional “es deuda con las provincias” y aseguró que lo adeudado a Buenos Aires explicaría cerca del 50% del superávit primario acumulado desde 2024 si se suman deudas directas, obras paralizadas y programas discontinuados.

Al reclamo también se sumó la vicegobernadora Verónica Magario, quien sostuvo que esos recursos no pueden destinarse a obra pública, mejoras salariales o inversiones para dinamizar la economía provincial.

El planteo se da en un contexto de creciente conflicto gremial, luego del rechazo de los sindicatos estatales a la última oferta salarial presentada por el Ejecutivo bonaerense. A esto se suma la convocatoria a un paro docente para el inicio del ciclo lectivo, el pedido de una convocatoria urgente a paritarias por parte de ATE y la posibilidad de nuevas medidas de fuerza por parte de trabajadores judiciales junto al resto de los estatales.