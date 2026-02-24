Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo

Uruguay: declaran emergencia sanitaria por gripe aviar y refuerzan medidas de bioseguridad

Uruguay: declaran emergencia sanitaria por gripe aviar y refuerzan medidas de bioseguridad
24 de Febrero de 2026 | 19:02

Escuchar esta nota

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay declaró este martes la emergencia sanitaria en todo el territorio tras confirmarse el hallazgo de influenza aviar de alta patogenicidad H5 en aves silvestres en los departamentos (provincias) de Maldonado, Rocha y Canelones.

La resolución oficial, fechada el 24 de febrero de 2026, establece la adopción inmediata de medidas sanitarias preventivas para contener la enfermedad y reducir el riesgo de propagación hacia el sistema productivo avícola, publicó el diario El País.

Según se detalla en el documento, la Dirección General de Servicios Ganaderos resolvió restringir los movimientos de aves de traspatio (corral) y de aquellas que no estén controladas por el Sistema de Monitoreo Avícola, al tiempo que se dispuso que las aves de sistemas productivos free range permanezcan en instalaciones cerradas y bajo mallas antipájaros durante el tiempo que dure la alerta sanitaria.

Entre las principales medidas se incluye evitar el ingreso de personas ajenas a los establecimientos, desinfectar rigurosamente materiales de trabajo, instalaciones y vehículos, así como mantener una limpieza estricta del calzado.

Asimismo, quedaron suspendidas las ferias, remates, exposiciones y eventos vinculados a la especie aviar en todo el país, mientras que el incumplimiento de las disposiciones podrá derivar en sanciones conforme a la normativa vigente.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

