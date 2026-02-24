Uruguay: declaran emergencia sanitaria por gripe aviar y refuerzan medidas de bioseguridad

Familiares de Eugenia marcharon en La Plata: el acusado de atropellarla y matarla fue trasladado a la cárcel
Familiares de Eugenia marcharon en La Plata: el acusado de atropellarla y matarla fue trasladado a la cárcel
Más gremios estatales bonaerenses reclaman que se convoque a paritarias en la Provincia
Se normalizó el servicio del Tren Roca a La Plata tras colisión en Quilmes
La tristeza del padre de Kim Gómez, a un año del crimen y en medio del juicio: “Todo es muy difícil”
"Basta de perseguirnos": la remera en apoyo a la AFA que vistieron San Lorenzo e Instituto
Carpaccio, Bellini y sexo en un hotel de Punta entre Pampita y un piloto
Cómo es el proceso de reordenamiento y unificación docente que avanza en la Región por disposición de la Provincia
Tomás Etcheverry, campeón del ATP 500 de Río, festejará el trofeo con el Lobo en el Bosque
Fotos y videos | Vida de lujo, dólares, armas y oro: los hallazgos del allanamiento a la "Banda del Millón" en La Plata
El oficialismo deja al kirchnerismo sin lugar entre las autoridades del Senado
VIDEO. En La Plata, le apuntaron a una mujer para despojarla de su bici eléctrica: iba a trabajar a una escuela
Aumenta la luz en La Plata: la Provincia aprobó el recálculo de la tarifa y los cambios en los subsidios
Detienen a un hombre por maltrato animal en La Plata y rescatan a una perra con fracturas sin tratar
Polémica entre dos legisladores platenses por una carrera de sortijas
El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $2.000.000: cuándo sale la tarjeta
Misa local por el primer triunfo del peronismo y visita de un intendente
Conmoción en Hollywood: murió la hija de Martin Short a los 42 años
“Para ustedes es un juego, pero es mi vida”: Matías Martin sobre los rumores de Macri con su ex
El "Grupo de los 8" de la AFA: quiénes son los dirigentes con mayor poder que impulsaron el paro de fútbol
Descuentos especiales para avisos de plomeros y todo lo vinculado a reparaciones de viviendas
Javier Calamaro, denunciado por una presunta estafa inmobiliaria
Tras la salida de Marcelo Gallardo, quiénes podrían reemplazarlo y qué jugadores pueden irse
La causa de Andrea del Boca no está cerrada: la fiscal apeló su absolución
Aseguran que la carne está "recuperando precio" y seguirá subiendo, pese a que aumentó más que la inflación
Elba Marcovecchio muy cerca de Guillermo Francella: “Carita con carita"
Se viene una alineación planetaria y podrá observarse desde La Plata: cuándo, el mejor horario y cómo cuidar la visión
De mares antiguos a energía moderna: la historia oculta de Vaca Muerta revelada en La Plata
Uruguay: declaran emergencia sanitaria por gripe aviar y refuerzan medidas de bioseguridad
VIDEO.- Del Congo a La Plata: quién es Jenny Mavinga, una de las participantes de GH Generación Dorada
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay declaró este martes la emergencia sanitaria en todo el territorio tras confirmarse el hallazgo de influenza aviar de alta patogenicidad H5 en aves silvestres en los departamentos (provincias) de Maldonado, Rocha y Canelones.
La resolución oficial, fechada el 24 de febrero de 2026, establece la adopción inmediata de medidas sanitarias preventivas para contener la enfermedad y reducir el riesgo de propagación hacia el sistema productivo avícola, publicó el diario El País.
Según se detalla en el documento, la Dirección General de Servicios Ganaderos resolvió restringir los movimientos de aves de traspatio (corral) y de aquellas que no estén controladas por el Sistema de Monitoreo Avícola, al tiempo que se dispuso que las aves de sistemas productivos free range permanezcan en instalaciones cerradas y bajo mallas antipájaros durante el tiempo que dure la alerta sanitaria.
Entre las principales medidas se incluye evitar el ingreso de personas ajenas a los establecimientos, desinfectar rigurosamente materiales de trabajo, instalaciones y vehículos, así como mantener una limpieza estricta del calzado.
Asimismo, quedaron suspendidas las ferias, remates, exposiciones y eventos vinculados a la especie aviar en todo el país, mientras que el incumplimiento de las disposiciones podrá derivar en sanciones conforme a la normativa vigente.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí