Aston Villa se juega su última ficha en la Premier

Desde las 17, Aston Villa abre la fecha 28 de la Premier League cuando visitye al Wolverhampton, quien está casi descendido a la segunda división de Inglaterra. Con el Dibu Martínez como titular, busca ganar para seguir manteniendo sus chances matemáticas de pelear por el título hasta el final.
Actualmente, Aston Villa se encuentra tercero en la Premier, a 10 puntos del puntero Arsenal. A falta de 11 fechas para culminar el campeonato, el elenco de Emery sabe que no puede perder más puntos si quiere seguir soñando.
Por su parte, habrá más acción en las principales ligas: a las 16:45, Parma recibe a Cagliari en el inicio de la fecha 27, de la Serie A mientras que a las 17, el Alavés de Coudet visita a Levante en el comienzo de la fecha 26. Por su parte, Stramburgo recibirá al escolta Lens a las 16:45, por la fecha 24 de la liga francesa. Baco y Panichelli, serán titulares.
