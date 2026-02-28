Amenazan con cortarle una falange a un jubilado delante de su esposa

Para un matrimonio de jubilados de la localidad de Gómez, perteneciente al municipio de Brandsen, la madrugada de ayer resultó una auténtica pesadilla, pero vivida despiertos y en tiempo real.

Sucede que, de acuerdo a lo que pudo saber este diario de fuentes policiales, sufrieron un violento asalto, de características traumáticas, cuando dormían en su vivienda y se coló por la fuerza un grupo de delincuentes.

La novedad fue comunicada por una radio operadora de la Jefatura Comunal de Brandsen y recepcionada por una sargento de policía del puesto de vigilancia de Gómez, cuando recorría calles del lugar en prevención de delitos.

Pero los asaltantes lograron su cometido y darse a la fuga, antes de que personal policial arribara a la casa de las víctimas.

ATADOS Y ATERRADOS

Según la información proporcionada por un vocero del caso, el atraco fue ejecutado a las 2.30 de la mañana en un domicilio ubicado en calle Gómez de la Vega entre Cesaretti y avenida Piersantini.

Refirió que en esa finca ingresaron tres ladrones encapuchados y con armas de fuego, que no tardaron en dirigirse a la habitación principal, donde descansaban un hombre de 76 años y su esposa, de 75. Tras despertarlos, se indicó, los redujeron “atándoles las manos con cables de teléfono. Y, sin perder tiempo, les reclamaron a los gritos, una y otra vez, la entrega de “dinero y un recado de caballo”.

Pero la virulencia de la banda no solo se quedó en palabras, sino que, para infundirles todavía más miedo a los jubilados, “les sacaron sus alianzas de las manos”.

Enseguida, reveló el portavoz, llegó el momento más dramático para el matrimonio, porque “como no encontraban dinero, uno de los delincuentes agarró una cuchilla de la cocina y se lo apoyó en un dedo al hombre y le hizo un corte, advirtiendo que le amputaría la falange si no le daba dinero.

La banda huyó con “un millón de pesos, tarjetas y un DNI”.