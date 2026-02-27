Del proyecto “Puerta de Hierro” al aislamiento

El Senado discute aprobar la reforma laboral y la baja de la imputabilidad a los 14 años
El Senado discute aprobar la reforma laboral y la baja de la imputabilidad a los 14 años
VIDEO. Alineación de planetas: un experto de La Plata cuenta cómo será el fenómeno y las claves para observarlo
Estatales bonaerenses también anunciaron un paro y se suman a docentes y judiciales
FOTOS Y VIDEO | Fuego, rescates y vecinos intoxicados en La Plata: así se vivió la noche de terror en un edificio del Centro
"No es penal, pega en la panza": los audios del VAR tras la polémica de Gimnasia - Rosario Central
Detectan en el cielo de La Plata un objeto con "forma de boomerang" y estudian si es un OVNI
Murió Darío Lopérfido, referente de la cultura, ex pareja de Esmeralda Mitre
Levantan el piquete en la rotonda de la Autopista contra la Reforma Laboral: corridas en el Obelisco
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Este finde se sale en La Plata: la agenda de espectáculos con música, shows, teatro y más
"Fue el c... más caro de mi vida,": la polémica que abrió un ex Estudiantes sobre cómo conoció a su actual esposa
VIDEO. El efusivo festejo de "Chiqui" Tapia tras el campeonato de Lanús ante Flamengo en Brasil
Se sortearon los cruces de octavos de final de la Champions League y habrá dos duelos estelares
Denuncian una aberrante trama con una nena como posible víctima en La Plata
Arrancan las clases en La Plata y un grupo de barberos cortará el pelo gratis en la República de los Niños
Se vienen los UPD en La Plata y por el consumo de alcohol proponen un abordaje pedagógico en las escuelas
El platense Thiago Tirante perdió y quedó eliminado en el ATP de Chile
La comisión del 30% en AFA: qué hizo Faroni y por qué investigan si hubo desvío de fondos
Estados Unidos instó al personal "no esencial" de su embajada en Israel a abandonar el país
Juicio por YPF: la postura de Estados Unidos que genera esperanza en Argentina
Gran Hermano: el ex jugador del Pincha, Brian Sarmiento y "La Pincoya" la participante chilena, dieron consentimiento y levantaron la temperatura de la casa
¡Bombazo! Graciela Alfano podría entrar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada
La ANMAT prohibió un medicamento para tratar callos y verrugas
El drama de los clubes de La Plata, golpeados por la falta de pago de las cuotas en medio de la crisis
Uno por uno, así votaron los senadores la Ley de Glaciares: el gobierno avanza con la exploración minera
Se mantiene la temperatura agradable este viernes en La Plata: el tiempo para el finde
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Denise Chmois
eleconomista.com.ar
A medida que avanza el cumplimiento de su condena, Cristina Kirchner pierde centralidad en la política argentina y su aislamiento se profundiza. En el Congreso, los bloques que le responden se achican ante legisladores que ya no aceptan su conducción. En paralelo, Axel Kicillof ordena el armado nacional con vistas a 2027 y, según la opinión pública, ya encabeza el liderazgo opositor.
El domicilio de San José 1111, que en un inicio fue comparado con Puerta de Hierro -símbolo del liderazgo a distancia de Juan Domingo Perón durante su exilio-, opera más como aislamiento que como base de operaciones.
Tras recibir a nueve economistas que le acercaron propuestas sobre un modelo económico nacional, la Justicia restringió en noviembre el régimen de visitas: fijó un máximo de dos horas, dos veces por semana y hasta tres personas por encuentro, con excepción de familiares, médicos y abogados. Días atrás, la Cámara de Casación ratificó esa decisión.
En ese contexto, la expresidenta redujo su exposición pública. Tras un año de mensajes y cartas de alto voltaje en X -que llevaban incluidas referencias a la interna con Kicillof- lleva más de dos meses sin pronunciarse sobre temas nacionales.
La internación que atravesó por apendicitis e íleo posoperatorio, que se extendió durante dos semanas, reforzó ese repliegue. No intervino personalmente siquiera ante la aprobación de la reforma laboral, un triunfo clave del Gobierno y un golpe simbólico al peronismo, fuerza que históricamente se presentó como abanderada de los trabajadores.
LE PUEDE INTERESAR
Trump y De Niro: entre indiferencia y hostilidad
LE PUEDE INTERESAR
Opinan los lectores
Recién el lunes el Partido Justicialista difundió un comunicado contra la reforma: “No es modernización. No es actualización. Es retroceso”. El texto no lleva la firma de Cristina Kirchner, aunque preside el partido a nivel nacional.
En el Senado, cámara tradicionalmente favorable al peronismo, el PJ atraviesa uno de sus momentos más frágiles. El interbloque Popular reunía 28 bancas: 21 del bloque Justicialista -los más alineados con la conducción partidaria-, cinco de Convicción Federal y dos del Frente Cívico por Santiago.
Sin embargo, tres integrantes de Convicción Federal -Carolina Moisés (Jujuy), Sandra Mendoza (Tucumán) y Guillermo Andrada (Catamarca)- rompieron alentados por los gobernadores peronistas Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), peronistas de perfil dialoguista con la Casa Rosada. Así, el interbloque Popular quedó reducido a 25 senadores.
El malestar quedó expuesto en redes. Sáenz apuntó contra “la pyme familiar” de la expresidenta que, según denunció, decide desde Buenos Aires las autoridades partidarias en las provincias y cuestionó las intervenciones y sanciones definidas por la conducción nacional. “Vuelvan al Partido de la Victoria, no sigan destruyendo al PJ. Cambió todo, pero en el PJ nacional siguen los mismos de siempre. Le llaman renovación al reciclaje. La Patria somos todos, pero el PJ son ellos”.
Mientras tanto, otro grupo de mandatarios peronistas -de perfil opositor- trabaja en el reordenamiento del espacio con la mira puesta en 2027. Kicillof tiende puentes con Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Elías Suárez (Santiago del Estero).
Kicillof asumirá el 15 de marzo la presidencia del PJ bonaerense, tras un acuerdo con Máximo Kirchner, y ya enfoca su estrategia en expandir el Movimiento Derecho al Futuro y proyectarse a nivel nacional.
Las encuestas acompañan ese corrimiento. Relevamientos de Casa Tres, Trends e Isasi/Burdman muestran a Kicillof como principal referencia opositora por encima de la expresidenta. En Casa Tres, el gobernador creció del 11% en junio al 23% en noviembre, mientras Cristina Kirchner cayó del 40% al 15% en el mismo período. Trends, en enero, registró 33% para Kicillof y 25% para la exmandataria. Isasi/Burdman lo ubicó en febrero con 31%, contra 21% de la presidenta del PJ nacional.
Finalmente, lo que se imaginó como una nueva Puerta de Hierro, desde la cual Cristina Kirchner mantendría el control del peronismo, terminó revelándose como un límite para su liderazgo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí