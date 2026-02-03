El León necesita vender y vuelve al mercado

El regreso de Edwin Cetré a Estudiantes, luego de quedar trunco su pase a Athletico Paranaense, modificó de manera directa el escenario que tenía planificado la dirigencia en este tramo del mercado de pases. La operación con el conjunto brasileño iba a significar un ingreso importante para las arcas del Club, algo que finalmente no se concretó, y hoy obliga a reordenar prioridades puertas adentro.

Con la venta del colombiano descartada, al menos por ahora, el panorama económico cambió y la comisión directiva necesita generar una entrada de dinero fresco para acomodar la cuestión financiera. En ese contexto, el nuevo objetivo es claro: Estudiantes deberá vender, al menos, a un futbolista antes del cierre definitivo de la ventana de transferencias.

La vuelta de Cetré no implica, necesariamente, su continuidad en la Institución. Desde la dirigencia mantienen la puerta abierta para escuchar nuevas ofertas por el extremo, siempre y cuando se ajusten a las condiciones económicas que el Pincha considera adecuadas. La intención es no malvender y sostener una postura firme en cualquier negociación que pueda aparecer.

Este cambio de escenario también impacta en otros nombres del plantel. Uno de ellos es Tiago Palacios, quien tenía todo encaminado para quedarse en la institución, al menos, hasta mitad de año. Desde el elenco albirrojo hablaron de un esfuerzo económico importante para sostenerlo, pero con la caída del ingreso por el cafetero, esa continuidad vuelve a quedar en revisión.

Si bien por el momento no hay ofertas formales ni acercamientos concretos sobre la mesa, tanto por Cetré como por Palacios, en City Bell saben que el teléfono puede sonar en cualquier momento. La dirigencia espera llamados, principalmente desde el exterior, que permitan resolver la necesidad financiera sin debilitar la base plantel que conduce técnicamente Eduardo Domínguez.

Así, con el mercado funcionando y el ingreso que no llegó, Estudiantes se ve obligado a recalcular: la caída del pase de Cetré reactivó la necesidad de vender y abrió un nuevo capítulo en la planificación económica y deportiva del club.

Por otro lado, en las últimas horas corrió el rumor de un ofrecimiento del jugador James Rodríguez a Estudiantes. El colombiano se encuentra en busca de un nuevo equipo a meses de la Copa del Mundo. Por eso, según la lo trascendido, desde su entorno acercaron el nombre al conjunto platense.

Por su parte, es inaccesible la llegada del ex Banfield a La Plata, no tan solo por el contrato que pretende cobrar, sino también porque se mantiene el objetivo de cerrar el plantel y vender.