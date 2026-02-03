Auzmendi tuvo su bautismo de gol en el Bosque

Agustín Auzmendi, uno de los refuerzos que llegaron a Gimnasia para esta temporada, tuvo ayer su bautismo de gol en el Bosque.

El ex delantero de Godoy Cruz, que había sumado algunos minutos en el partido anterior ante River, en el Monumental, se dio el gusto de convertir el primer gol con la camiseta del Lobo.

Auzmendi ingresó a los 20 minutos del complemento en reemplazo de Lucas Castro, y 16 minutos después desniveló (a los 36) con un frentazo, anticipándose al arquero Axel Werner y dejando a Gimnasia en el umbral de la victoria. Luego vendría el penal convertido del Chelo Torres para sentenciar el resultado.

El atacante entró con muchas ganas, metido en el partido y en sintonía con el resto de sus compañeros, porque ni bien reemplazó al Pata Castro, dejó muy buenas sensaciones en ataque.

No solo por haber convertido su primer gol con la camiseta mens sana, sino también sobre el final, cuando no pudo definir después de quedar mano a mano con el arquero de Aldosivi.

Un buen rendimiento tuvo Auzmendi. Jugó 25 minutos y en ese tiempo marcó uno de los goles de Gimnasia (el segundo) y estuvo muy cerca de convertir el cuarto.

NACHO VUELVE A ENTRENAR

Ignacio Fernández fue el gran ausente ayer en el equipo de Gimnasia. Su salida fue sorpresiva e inesperada, por cierto. Pero hubo un motivo por el cual se quedó afuera del partido ante Aldosivi.

El día anterior, amaneció con un cuadro febril, pero con el correr de las horas se confirmó que a raíz de una picadura, contrajo una bursitis en el codo derecho, por lo que tuvieron que medicarlo con antibióticos.

El volante no entrenó, pero como tuvo una muy buena mejoría, retomará las prácticas hoy en Estancia Chica, y llegará sin problemas al compromiso del próximo lunes ante Barracas Central.