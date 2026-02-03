Del calor al abrigo: una ola polar histórica sorprende a Miami

Miami vive horas tan insólitas como heladas. La ciudad emblema del calor y las playas amaneció con temperaturas cercanas a los 0 °C, un registro inédito en más de una década que sorprendió tanto a residentes como a turistas. Abrigos, gorros y bufandas reemplazaron a las remeras, mientras el termómetro marcaba cifras propias de otro hemisferio. El domingo, Miami alcanzó los 1,6 °C y la sensación térmica llegó a caer por debajo de cero, algo impensado para el “Estado del Sol”.

El fenómeno está asociado a un ciclón costero de rápida intensificación que afectó a gran parte del sudeste de EE UU, con nevadas, fuertes vientos y condiciones extremas que se extendieron hasta Florida. Aunque Miami esquivó la nieve, otras zonas del estado no tuvieron la misma suerte: Tampa Bay y Naples registraron copos blancos, una postal rarísima en la región. Entre las escenas más llamativas reaparecieron las iguanas congeladas. El brusco descenso de temperatura deja a estos reptiles inmóviles, provocando caídas desde los árboles o figuras rígidas en calles y jardines, imágenes que se viralizaron rápidamente.