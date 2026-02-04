Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |RED ELÉCTRICA AFECTADA

Rusia golpea a Ucrania en plena ola de frío extremo

4 de Febrero de 2026 | 01:52
Rusia reanudó ayer ataques masivos contra Ucrania, golpeando con especial dureza su infraestructura energética en medio de un frío extremo. Kiev denunció que se trató del ataque “más potente” en lo que va del año, dejando a cientos de miles de personas sin calefacción, con temperaturas que descendieron por debajo de los -20 grados. Las explosiones se escucharon durante toda la noche en la capital y alcanzaron al menos ocho regiones del país.

La ofensiva se produjo horas antes de la llegada a Kiev del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien afirmó que este tipo de ataques no demuestran voluntad real de paz. Desde el gobierno ucraniano acusaron a Moscú de haber aprovechado una breve pausa para acumular misiles y lanzar la ofensiva en los días más fríos del invierno, ignorando los esfuerzos diplomáticos impulsados por Estados Unidos. Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó 71 misiles y 450 drones, muchos de ellos interceptados, aunque los daños fueron significativos. Más de 1.100 edificios quedaron sin calefacción solo en Kiev y más de 100.000 hogares resultaron afectados en Járkov.

 

