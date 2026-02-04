Rusia golpea a Ucrania en plena ola de frío extremo

En fotos y videos | Hartazgo por cortes de luz en La Plata: los vecinos reclaman en las calles
En fotos y videos | Hartazgo por cortes de luz en La Plata: los vecinos reclaman en las calles
Afectará a La Plata: fracasó la reunión y el gremio dice que el paro de trenes del jueves está “ratificado“
Kicillof, más cerca de ser titular del PJ y cumbre para porotear la lista
Atropello y muerte de dos músicos en La Plata: condenaron al conductor de la Ranger, pero no irá preso
Adjudicaron las obras para la nueva bajada de City Bell en la Autopista La Plata
Operativo en las calles de La Plata para salvar a un bebé que se ahogaba
Reforma laboral: Bullrich confirmó la sesión para el 11 de febrero y dijo que "tienen los números"
El atropello a los motociclistas en La Plata: tiene fecha el juicio oral al ex marido de Carolina Piparo
Por el viento, en Tolosa se cayeron dos postes y generó un caos vehicular
Fotos y video.- El impresionante incendio frente a una estación de servicio y a metros de un mayorista
VIDEO. Pasó la tormenta en La Plata y salió el sol: cómo seguirá el clima
Silvina Luna: ampliarán la pericia médica con Aníbal Lotocki imputado por homicidio simple
Boca entre un ex Estudiantes y un ex Gimnasia para reforzar el ataque: quiénes son los apuntados
Guardia alta: hay árbitros para Estudiantes - Deportivo Riestra y Barracas Central - Gimnasia
El Cartonazo quedó vacante y acumula un pozo de $4.000.000: cuándo sale la tarjeta
Fuerte accidente en el Autódromo de La Plata: corría, se desmayó y chocó contra el muro de contención
Derrame en Magdalena: la Justicia anuló el acuerdo con Shell
VIDEO.- Un penitenciario "mechero": lo acusan de llevarse prendas en un comercio de La Plata
España avanza hacia la prohibición de redes sociales para menores de 16
Sabrina Rojas fulminó a Luciano Castro: “Me casé con un boludo"
Peter Lanzani explicó su internación de urgencia y confirmó de qué fue operado con un posteo íntimo
VIDEO.- La Plata: arrastró a una mujer para robarle mientras esperaba el micro
VIDEO.- "Pegale un tiro": así un vecino puso en fuga a dos ladrones armados en La Plata
La Reserva del Pincha no pasó del empate ante Colón: fue 0 a 0 en Santa Fe
Rusia reanudó ayer ataques masivos contra Ucrania, golpeando con especial dureza su infraestructura energética en medio de un frío extremo. Kiev denunció que se trató del ataque “más potente” en lo que va del año, dejando a cientos de miles de personas sin calefacción, con temperaturas que descendieron por debajo de los -20 grados. Las explosiones se escucharon durante toda la noche en la capital y alcanzaron al menos ocho regiones del país.
La ofensiva se produjo horas antes de la llegada a Kiev del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien afirmó que este tipo de ataques no demuestran voluntad real de paz. Desde el gobierno ucraniano acusaron a Moscú de haber aprovechado una breve pausa para acumular misiles y lanzar la ofensiva en los días más fríos del invierno, ignorando los esfuerzos diplomáticos impulsados por Estados Unidos. Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia lanzó 71 misiles y 450 drones, muchos de ellos interceptados, aunque los daños fueron significativos. Más de 1.100 edificios quedaron sin calefacción solo en Kiev y más de 100.000 hogares resultaron afectados en Járkov.
