Tras un fuerte choque en Ensenada, volcó en una zanja y abandonó un auto robado

Un auto con pedido de secuestro por robo fue hallado este sábado por la noche tras protagonizar un violento choque en Ensenada. El vehículo apareció abandonado a un costado de la avenida Almirante Brown, entre las calles 16 y 18, luego de terminar dentro de una zanja y sin ocupantes en su interior.
El hecho se conoció a partir de un llamado al 911 que alertó sobre un supuesto accidente de tránsito en la zona. Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas constataron la presencia de un Chevrolet Corsa gris oscuro con importantes daños: el parabrisas estaba astillado y la parte delantera del auto había quedado incrustada en una cuneta, lo que evidenciaba un fuerte impacto.
Lo llamativo fue que no había ninguna persona dentro del vehículo ni en los alrededores inmediatos. Ante esa situación, la Policía dispuso el resguardo de la escena y comenzó con las averiguaciones correspondientes para determinar la procedencia del rodado.
En una primera instancia, el Corsa tenía colocada una chapa patente trasera que, al ser verificada, no presentaba impedimentos legales. Sin embargo, al inspeccionar los grabados de los cristales, los agentes detectaron que los mismos correspondían a otro dominio.
Al cruzar esa numeración en el sistema, se confirmó que el auto registraba un pedido de secuestro activo desde el 3 de febrero pasado, en el marco de una causa por robo tramitada ante la UFI N° 9 de La Plata. Tras el hallazgo, se realizó un rastrillaje por las calles cercanas para intentar dar con el conductor o posibles acompañantes, arrojando resultados negativos. La secuencia fue captada por las cámaras de seguridad locales.
El vehículo quedó preservado para las pericias de Policía Científica, mientras se avanzaba con las actuaciones judiciales correspondientes para esclarecer las circunstancias del choque y dar con los responsables. La investigación continúa abierta y no se descarta que el auto haya sido utilizado en otro hecho delictivo antes de ser abandonado tras el impacto.
