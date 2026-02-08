Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Tras un fuerte choque en Ensenada, volcó en una zanja y abandonó un auto robado

8 de Febrero de 2026 | 18:00

Escuchar esta nota

Un auto con pedido de secuestro por robo fue hallado este sábado por la noche tras protagonizar un violento choque en Ensenada. El vehículo apareció abandonado a un costado de la avenida Almirante Brown, entre las calles 16 y 18, luego de terminar dentro de una zanja y sin ocupantes en su interior.

El hecho se conoció a partir de un llamado al 911 que alertó sobre un supuesto accidente de tránsito en la zona. Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas constataron la presencia de un Chevrolet Corsa gris oscuro con importantes daños: el parabrisas estaba astillado y la parte delantera del auto había quedado incrustada en una cuneta, lo que evidenciaba un fuerte impacto.

Lo llamativo fue que no había ninguna persona dentro del vehículo ni en los alrededores inmediatos. Ante esa situación, la Policía dispuso el resguardo de la escena y comenzó con las averiguaciones correspondientes para determinar la procedencia del rodado.

En una primera instancia, el Corsa tenía colocada una chapa patente trasera que, al ser verificada, no presentaba impedimentos legales. Sin embargo, al inspeccionar los grabados de los cristales, los agentes detectaron que los mismos correspondían a otro dominio. 

Al cruzar esa numeración en el sistema, se confirmó que el auto registraba un pedido de secuestro activo desde el 3 de febrero pasado, en el marco de una causa por robo tramitada ante la UFI N° 9 de La Plata. Tras el hallazgo, se realizó un rastrillaje por las calles cercanas para intentar dar con el conductor o posibles acompañantes, arrojando resultados negativos. La secuencia fue captada por las cámaras de seguridad locales.

El vehículo quedó preservado para las pericias de Policía Científica, mientras se avanzaba con las actuaciones judiciales correspondientes para esclarecer las circunstancias del choque y dar con los responsables. La investigación continúa abierta y no se descarta que el auto haya sido utilizado en otro hecho delictivo antes de ser abandonado tras el impacto.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fallo inédito en La Plata: piden disculpas a niños bajo tutela estatal

De La Plata a La Boca: Cetré y una historia que se repite

VIDEO.- El platense Thiago Tirante ganó un partido durísimo y consiguió el primer punto para Argentina en la Copa Davis

El peronismo hizo oficial el acuerdo para evitar la interna: Kicillof presidirá en la Provincia y Máximo Kirchner va a un lugar clave

VIDEO.- Motociclista voló más de tres metros por el aire en un choque frente a la Refinería de YPF La Plata

VIDEO.- Vivir de las apps, más difícil: jornadas extendidas e ingresos a la baja en La Plata

¿Confirmaron su amor? Sofía Gala hizo un show en topless y le dio un beso apasionado a Fito Páez
+ Leidas

EN FOTOS | Una multitud en la fiesta del tomate platense

Con retoques y dudas, Estudiantes se prepara para recibir a Riestra

La UNLP elige decanos y todas las miradas apuntan a Medicina

La vida de “Tomy” en fotos: la historia junto su cuidador durante 45 años en el Zoo de La Plata

Gimnasia no saldrá del Bosque este año

Qué hay en La Plata para el plan de la casa con “verde”

De Colonia a Punta Lara nadando: un sueño cumplido para 4 amigos

Papelón Monumental: Tigre no se apiadó de River y lo goleó 4 a 1, en medio insultos y silbidos al equipo de Gallardo
Últimas noticias de Policiales

Tras el ataque a un chofer de micro en La Plata, denuncian otra agresión en la misma esquina

VIDEO. Vecinos atraparon a un ladrón y se desataron violentas represalias en Los Hornos

Detienen al conductor que se fugó tras choque fatal en La Plata que dejó un motociclista muerto

Operativo en el centro de La Plata y versiones cruzadas: denuncian abuso y la policía habla de agresión a inspectores
La Ciudad
Artemis II, con aporte platense: por qué se postergó el lanzamiento de Atenea
Los carnavales de La Plata pusieron primera con murgas, comparsas y fiestas barriales
Una catarata a metros de Plaza Rocha
De Colonia a Punta Lara nadando: un sueño cumplido para 4 amigos
El Tren Roca no saldrá ni llegará a La Plata este domingo
Información General
La carne volvió a aumentar y cayó el consumo en enero: alertan por el impacto en la mesa y la inflación
VIDEO.- Camino a la Costa, conducía con bebé a upa y tuvo un ataque de furia cuando quisieron multarlo
Cronograma de pagos de ANSES en febrero y pasos para controlar los créditos en la "oficina virtual"
El enigma de la Vía Láctea: proponen otra mirada desde la Ciudad
¿Inyecciones en el pene para poder saltar más lejos con los esquíes?
Deportes
Tras la derrota en la Copa Davis, los posibles rivales de Argentina en la lucha por la permanencia
Estudiantes espera definiciones por Cetré: cuánto tiempo le queda a Boca para negociar
Zaniratto apuesta a Nacho Fernández y Nacho Miramón para enfrentar a Barracas Central
Un ex Gimnasia elegido para reforzar a Villa San Carlos tras su paso por el fútbol chileno
Copa Davis: Argentina perdió la serie 3-2 ante Corea del Sur y deberá jugar el repechaje para no descender
Espectáculos
Patricia Bullrich sobre la vicepresidencia: “No estoy enfocada en elegir mi próximo cargo”
Nicolás Wiñazki reveló que Mirtha Legrand fue espiada durante el gobierno kirchnerista
Super Bowl: el show del medio tiempo, mucho más que un show
“Taxi Driver”: a 50 años de un clásico que rompió los moldes
Los otros Beckham: ¿Quiénes son y qué hacen los hijos de Victoria y David?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla