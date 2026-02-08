Otra vez un motociclista blanco de un feroz asalto

Kicillof, actor de una victoria con concesiones fiel a su lógica de construcción política
En las últimas semanas, con asombrosa reiteración, vienen dándose asaltos cometidos a mano armada a quienes circulan en moto por calles de distintas zonas platenses.
También le pasó a un hombre de 32 años, a quienes dos delincuentes que iban a pie lo abordaron en la esquina de 12 y 74, poco después de las 2 de la madrugada.
Una fuente policial reveló que uno de los ladrones “le apuntó con un revólver calibre 22, mientras el cómplice se subió a la parte trasera de la moto, de marca Bajaj modelo Rouser”.
“El que iba armado le ordenó a la víctima que se bajara y se subió él. Los asaltantes huyeron velozmente y eludieron la persecución de un automovilista”, cerró.
