Gano el City y sigue como escolta de Arsenal

Con goles del portugués Bernardo Silva y el noruego Erling Haaland, Manchester City le ganó 2-1 como visitante de manera agónica al Liverpool y no le pierde pisada al líder, que es el Arsenal. El húngaro Dominik Szoboszlai anotó el tanto de Liverpool.

Luego de un primer tiempo sin goles, el Liverpool consiguió una ventaja que parecía ser definitoria a los 29 minutos del complemento, cuando Szoboszlai abrió el marcador con un impresionante tiro libre.

Sin embargo, el Manchester City pudo dar vuelta la historia en un apasionante final de partido. Primero llegó al empate a los 39 minutos del segundo tiempo, cuando Bernardo Silva conectó luego de un buen cabezazo de Haaland.

Finalmente, los “Citizens” inclinaron la balanza a su favor recién a los 48 minutos del complemento, cuando el árbitro cobró penal luego de que el arquero brasileño Alisson Becker derribara dentro del área al lateral portugués Matheus Nunes, para que luego Haaland convirtiera desde los 12 pasos.

Con este tanto, el noruego logró afianzarse como el máximo goleador de la temporada en la Premier League con 21 tantos.

Por su parte, el Liverpool, que contó con la titularidad del mediocampista argentino Alexis Mac Allister, quedó sexto posición con solo 39 puntos.

En el otro partido disputado ayer, Crystal Palace le ganó 1-0 (gol del senegalés Ismaila Sarr) a Brighton y sumó tres puntos claves para alejarse de la zona de descenso.