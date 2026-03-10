Lanús busca el reemplazante de Rodrigo Castillo

Lanús será el próximo rival de Estudiantes y llegará al duelo con una novedad importante en su plantel: la reciente salida de Rodrigo Castillo, una de las figuras ofensivas del equipo en el último tiempo.

La partida del atacante dejó un vacío importante en la estructura ofensiva del conjunto del sur del conurbano. Castillo había sido una pieza determinante en el esquema del equipo, no solo por su capacidad goleadora sino también por su peso dentro del área rival y su aporte en los partidos decisivos. De hecho, fue protagonista en la conquista reciente de la Recopa Sudamericana, donde marcó en ambos partidos frente a Flamengo.

Ante este panorama, la dirigencia y el cuerpo técnico comenzaron a evaluar diferentes alternativas para cubrir ese hueco. La idea principal es encontrar un delantero que pueda replicar, al menos en parte, las características que aportaba Castillo en el frente de ataque: presencia en el área, capacidad de definición y movilidad para asociarse con los mediocampistas ofensivos.

Entre los nombres que aparecieron en carpeta en los últimos días figura el de Marcelo Torres, actual delantero de Gimnasia, aunque desde el Lobo dejaron en claro que no será sencilla una eventual negociación.

Otro de los futbolistas que comenzó a sonar con fuerza es Rodrigo Auzmendi, delantero que actualmente milita en Banfield. Sin embargo, las negociaciones quedaron truncas, y el delantero se entrena con la reserva del Taladro.

Más allá de los nombres propios, en Lanús también analizan alternativas internas dentro del plantel. El cuerpo técnico considera que el equipo cuenta con variantes ofensivas que podrían asumir un rol más protagónico en el corto plazo, al menos hasta que se concrete una incorporación.

En ese contexto, el Granate atraviesa un período de reacomodamiento en su estructura ofensiva. La salida de un futbolista determinante como Castillo obliga a reconfigurar el ataque y encontrar nuevas sociedades en los metros finales, algo que el equipo intentará resolver rápidamente para no resentir su rendimiento en el torneo local y en las competencias internacionales.

Walter Bou sería la referencia de área el viernes por la noche ante Estudiantes en el Estadio UNO

De cara al cruce con Estudiantes, Lanús todavía busca la mejor manera de cubrir ese lugar que dejó vacante su goleador. Mientras tanto, el desafío inmediato será sostener la competitividad del equipo y encontrar nuevas respuestas en el frente de ataque.

Siguiendo esta línea, Pellegrino volvería a apostar por Walter Bou en la referencia de área. Con lo que respecta al resto del equipo, el entrenador analiza otras variantes, ya que no quedó conforme con lo propuesto por su equipo el miércoles pasado ante Boca en La Fortaleza.