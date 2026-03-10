Bajan las acciones de Chalamet: “A nadie le importa el ballet”

Las acciones de Timothée Chalamet para ganar el Oscar a mejor actor siguen cayendo en picada. A las acusaciones contra el director de “Marty Supreme”, que entibiaron su favoritismo, se suma ahora una polémica que es toda responsabilidad suya: declaró contra la ópera y el ballet, lo que ha provocado una airada reacción por parte de algunas de las instituciones más prestigiosas del mundo.

En una charla con Matthew McConaughey, Chalamet charlaba de las salas cada vez más vacías y tiró: “Yo no quiero trabajar en ballet ni ópera, ni en cosas que digan: ‘Mantengan viva esta obra aunque parezca que ya a nadie le importa’. Con todo mi respeto a la gente del ballet y la ópera”. “Acabo de perder 14 centavos en audiencia”, agregó, al darse cuenta de lo que decía. El mundo del ballet salió al cruce, claro.