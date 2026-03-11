La familia de José Cácere insiste en su inocencia

La familia del ex policía José Antonio Cácere, condenado a prisión perpetua por la muerte de un detenido ocurrida en 2011 en una comisaría de Berisso, volvió a reclamar en las últimas horas que la causa sea revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

A través de un comunicado difundido recientemente, allegados al ex efectivo insistieron en su inocencia y plantearon interrogantes sobre la sentencia. “¿Cómo puede sostenerse una condena a perpetua cuando la autopsia oficial determinó una muerte natural y sin signos de violencia?”, expresaron.

Cácere fue condenado en 2019 por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de La Plata por el fallecimiento de Ariel Canizzo, ocurrido mientras se encontraba detenido en la comisaría Cuarta de Berisso. En el expediente también estuvieron imputados otros tres policías.

Desde el entorno familiar sostienen que el proceso presenta irregularidades y cuestionan la valoración de las pruebas. Según remarcan, la autopsia realizada por la Asesoría Pericial Oficial concluyó que la muerte fue de origen natural y no detectó lesiones traumáticas. El caso se encuentra a estudio de la Corte Suprema, donde fueron presentados dos escritos en calidad de amicus curiae que solicitan revisar el expediente. “No pedimos impunidad, pedimos que la causa sea analizada con todas las pruebas”, remarcaron.