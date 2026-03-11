La familia de José Cácere insiste en su inocencia

Panaderos en alerta: la venta de pan cayó 45% y en las facturas se llega al 85%
Con centros definidos, arranca la campaña de vacunación antigripal
Revés por los Cuadernos y Cristina deberá declarar de manera presencial
De Berisso a Malvinas: corrió por los caídos y ganó la maratón
VIDEO.- Última despedida tumbera: “UDT”, el otro ritual que crece en la Región
$4.000.000: crece el pozo del Cartonazo a la espera de nuevos ganadores
“Don Chatarrín” es el más rico del país y desplazó a Marcos Galperin
La Rural discute otra reelección y se calienta la interna por el mando
Indagan a Toviggino en la causa por presunta evasión contra la AFA
Final para una empresa de micros emblemática en el Conurbano
Frenan la Agencia de Migraciones y Diego Valenzuela asume en el Senado
Alak anunció obras en el Coliseo y presentó la temporada 2026
La interna en la UCR bonaerense crece y ya interviene la Justicia
Avanza el cronograma de las elecciones de los decanos de la UNLP
Actividades: almuerzo por el Día de la Mujer, defensa personal para niños, curso de italiano
Lluvia de balas en una pool party con un muerto y varios detenidos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La familia del ex policía José Antonio Cácere, condenado a prisión perpetua por la muerte de un detenido ocurrida en 2011 en una comisaría de Berisso, volvió a reclamar en las últimas horas que la causa sea revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A través de un comunicado difundido recientemente, allegados al ex efectivo insistieron en su inocencia y plantearon interrogantes sobre la sentencia. “¿Cómo puede sostenerse una condena a perpetua cuando la autopsia oficial determinó una muerte natural y sin signos de violencia?”, expresaron.
Cácere fue condenado en 2019 por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de La Plata por el fallecimiento de Ariel Canizzo, ocurrido mientras se encontraba detenido en la comisaría Cuarta de Berisso. En el expediente también estuvieron imputados otros tres policías.
Desde el entorno familiar sostienen que el proceso presenta irregularidades y cuestionan la valoración de las pruebas. Según remarcan, la autopsia realizada por la Asesoría Pericial Oficial concluyó que la muerte fue de origen natural y no detectó lesiones traumáticas. El caso se encuentra a estudio de la Corte Suprema, donde fueron presentados dos escritos en calidad de amicus curiae que solicitan revisar el expediente. “No pedimos impunidad, pedimos que la causa sea analizada con todas las pruebas”, remarcaron.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí