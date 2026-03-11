Tigre y Vélez no se sacaron diferencias en Victoria

En el estadio José Dellagiovanna, Tigre empató 1-1 con Vélez como local en el duelo interzonal de la fecha. De esta forma, ambos equipos se mantienen líderes de sus respectivas zonas, en un duelo que fue peleado y de ocasiones para ambos lados.

En la primera parte, Tigre tuvo el dominio, con la buena movilidad de sus delanteros. Romero avisó con un remate desviado y a los 27´, tuvo revancha: tras un córner de Álvarez, el goleador del Matador anticipó a todos y estampó el 1-0 con una gran definición de taco y en el aire. Sin embargo, Romero no pudo completar el partido, ya que tuvo que ser reemplazado en el minuto 37 de la primera parte por una molestia. En su lugar, entró Alfio Oviedo.

En el complemento, Vélez se adelantó e inquietó con un remate de Lanzini. Sin embargo, logró llegar al empate en el minuto 23, a través de un penal. Luego de una mano dentro del área de Álvarez, el ingresado Braian Romero no perdonó y marcó el 1-1 con una buena definición ante el arquero Zenobio.