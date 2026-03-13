Villarreal se juega sus úitimas fichas en LaLiga y visita al Alavés

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

13 de Marzo de 2026
En el inicio de la vigesimaoctava fecha de la liga española, Villarreal visita a Deportivo Alavés a partir de las 17, con la ilusión de jugarse una de sus últimas fichas para soñar con el torneo. El Submarino Amarillo se encuentra a 13 puntos del puntero Barcelona y a falta de 11 fechas, sigue teniendo chances matemáticas. Sin embargo, sabe que no puede perder más puntos. El rival, por su parte, pelea el descenso.

 

