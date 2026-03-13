Sprint: se pone en práctica con el nuevo sistema

En el Gran Premio de China se disputará la primera carrera Sprint de la presente temporada de Fórmula Uno con el nuevo sistema que se implementó a partir de este año por lo que para los pilotos será todo un desafío cuando salgan al circuito de Shanghai.

La FIA informó que durante la Fórmula Uno 2026 habrá solamente seis carreras Sprint (ver cuadro a parte). Por lo general son competencias de 100 kilómetros, y su número de vueltas depende de la longitud de cada circuito en particular. En el caso de China será de 19 vueltas.

Se hace una clasificación previa durante el día anterior; mientras que la carrera Sprint otorga puntos a los primeros ocho clasificados; mientras que los vehículos no están obligados a ingresar a la zona de boxes.

La Fórmula Uno estrenó las carreras Sprint en 2021, cuando se realizaron solamente tres al igual que al año siguiente. A partir de 2023 se aumentaron a seis; mientras que la temporada que viene la FIA está estudiando a llevar la cantidad a doce.

En lo que respecta al Gran Premio de China, la actividad se estaba desarrollando anoche -de acuerdo al horario de nuestro país- al cierre de esta edición con la única tanda de entrenamientos; mientras que después se iba a realizar la clasificación de la carrera Sprint.

En las primeras horas de mañana, más precisamente a las 00:00 (de nuestro país), el semáforo pasará de rojo a verde para darle lugar a la carrera Sprint, en el circuito de Shanghai que cuenta con una distancia de 5.451 km con dos rectas largar. En ese caso habrá que ver como se gestiona el tema de la batería.

Luego del Sprint (04:00 a 05:00) se desarrollará la clasificación para la carrera principal, que tendrá lugar el domingo a las 04:00 de la mañana de nuestro país. Esta constará de 56 vueltas en un clima que para este fin de semana se presenta frío para China.

En lo que respecta a Franco Colapinto esta será la primera vez que corra el Gran Premio de China, en Fórmula Uno. El joven piloto argentino tendrá poco tiempo para reconocer el circuito con su Alpine.

El rendimiento del Alpine del argentino no fue el mejor en Australia y tuvo que conformarse con el puesto 14; mientras que su compañero, Pierre Gasly finalizó décimo con lo que pudo sumar un punto.

De cara a esta nueva fecha en el campeonato de Fórmula Uno 2026, Colapinto subrayó “tenemos una nueva oportunidad y debemos que aprovecharla”, sugirió el piloto argentino.

Con respecto al Circuito Internacional de Shanghái, Colapinto detalló que “es muy técnico, con curvas largas y muchas velocidades diferentes. Es bastante difícil”, por lo que hizo énfasis en la importancia de “adaptarse rápido al coche y aprender rápido”.

El argentino también se refirió a su milagrosa maniobra en la largada del GP de Australia para evitar un grave choque con el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), a quien se le quedó el monoplaza en la largada: “Tuve suerte de reaccionar muy rápido. No es algo para lo que te prepares, te sale de forma natural”.

Al respecto, el joven piloto nacido en la ciudad bonaerense de Pilar agregó que “estuve muy cerca de Liam (Lawson). Ojalá que no sea algo que pase cada fin de semana, porque en algún momento puede suceder”, puntualizó de cara a su primera participación en China.