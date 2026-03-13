Djokovic dejó su sello, pese a la eliminación

Pasan los años y Novak Djokovic sigue demostrando que dentro de la cancha es un fenómeno sin precedentes. A sus 38 años, el serbio protagonizó un partido memorable en los octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells ante Jack Draper, quien se impuso en un dramático 4-6, 6-4 y 7-6 (5).

Uno de los momentos más impactantes del enfrentamiento se produjo en el primer juego del tercer set, cuando el marcador estaba 30-30. Ambos tenistas protagonizaron un punto interminable. Parecía que Djokovic lo ganaba con facilidad, pero Draper resistió hasta que lanzó un globo que hizo correr al serbio y lo hizo defenderse de los “phishing short” del británico, catorce del mundo.

Ante los gritos del público, el punto terminó cuando Draper mandó la bola larga y Djokovic terminó en el suelo con los brazos en alto pidiendo un tiempo para respirar; mientras los aplausos y la admiración de las diferentes transmisiones registraron un momento único en Indian Wells.

Tras la derrota que lo podría sacar del Top 3 del ranking ATA, Djokovic no ocultó su frustración. “Todo se ha decidido en un punto, nada más. Lo jugamos de manera increíble que luego me acabaría costando el break; aunque fue genial poder ganarlo. Lo malo es que me quedé completamente sin energía y no empecé a sentirme un poco mejor hasta finales del tercer set”, reconoció.

“Tuve un juego descuidado para cerrarlo con 5-4. Ahí conseguí que el público me apoyaran. Sentí su energía, así que me voy a quedar con ese momento. Estuve cerca, realmente cerca, pero cometí algunos errores desafortunados por mi parte. En el tiebreak iba 4-3 arriba, luego 5-5. Así es el tenis”, cerró.

Por su parte, Alexander Zverev eliminó sin problemas al francés Arthur Fils y lo dejó otra vez en cuartos de final de dicho Masters 1000.

El tenista alemán, cuatro del mundo, se impuso con autoridad por 6-2 y 6-3 después de una hora y 23 minutos de juego y avanzó a semifinales del torneo californiano.