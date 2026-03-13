Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |ESCALADA BÉLICA E INCERTIDUMBRE

Trump prioriza frenar al “imperio del mal”

El mandatario sostuvo que impedir el desarrollo nuclear iraní pesa más que el impacto del conflicto en el aumento del petróleo

Trump prioriza frenar al “imperio del mal”

El Presidente Donald Trump, ayer en la Casa Blanca / AP

13 de Marzo de 2026 | 01:42
Edición impresa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que frenar el programa nuclear de Irán es una prioridad mucho mayor que contener el alza del petróleo, en medio de la creciente tensión mundial provocada por el conflicto en Medio Oriente.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump sostuvo que su principal objetivo es impedir que Teherán se convierta en una potencia nuclear. “Estados Unidos es, por lejos, el mayor productor de petróleo del mundo, así que cuando los precios suben ganamos mucho dinero”, escribió. Sin embargo, agregó que para él es “de mucho mayor interés e importancia detener a un imperio del mal, Irán, para que no tenga armas nucleares y destruya Oriente Medio e incluso el mundo”.

Las declaraciones llegan mientras el mercado energético global atraviesa una fuerte volatilidad por la guerra iniciada el 28 de febrero, cuando Washington e Israel lanzaron una ofensiva aérea contra objetivos estratégicos iraníes.

Los bombardeos terminaron con la vida del líder supremo de la República Islámica, Alí Khamenei, y parte de la cúpula del régimen, lo que desató una escalada militar que mantiene en vilo a la región.

El conflicto ha despertado especial preocupación por el estrecho de Ormuz, paso marítimo por el que normalmente circula cerca del 20% del petróleo mundial. Irán ha atacado varios buques cisterna y, según informes de inteligencia citados por Washington, también habría empezado a minar la zona para obstaculizar el tránsito marítimo.

La situación ha elevado los temores sobre una posible interrupción del suministro energético global. Ante ese escenario, los países de la Agencia Internacional de la Energía acordaron liberar 400 millones de barriles de crudo de sus reservas estratégicas, el mayor volumen jamás movilizado por el organismo. Estados Unidos aportará 172 millones de barriles dentro de ese plan.

Aun así, las medidas no han logrado calmar completamente a los mercados. El secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, reconoció que la Marina todavía no está preparada para escoltar petroleros a través del estrecho, ya que la mayor parte de los recursos militares está concentrada en las operaciones contra Irán.

Wright señaló que Washington analiza implementar patrullas de protección para los buques mercantes, aunque advirtió que esas misiones podrían comenzar recién hacia finales de este mes. Mientras tanto, la prioridad del Pentágono sigue siendo debilitar las capacidades militares iraníes.

En ese contexto, Trump ha mantenido un discurso cambiante sobre la duración de la guerra. Aunque inicialmente la describió como una “corta excursión”, en los últimos días afirmó que Estados Unidos tiene la obligación de “acabar el trabajo”, dejando abierta la puerta a un conflicto más prolongado.

La combinación de tensiones militares y riesgos para el suministro energético mantiene a los mercados y a las principales potencias en estado de máxima alerta.

 

