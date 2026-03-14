“Abrir la economía sin reformas es como correr en Fórmula 1 con 300 kilos de lastre”

El economista y exdiputado Martín Tetaz, que acaba de presentar su libro “Comprá campeón”, una especie de tutorial para entender los vaivenes de la economía argentina, analiza las luces y sombras del actual proceso de desinflación y advierte que con la apertura comercial sin reformas complementarias, la competencia es desigual y muy difícil para la industria nacional: “Es como pedirle a Colapinto que compita en la Fórmula 1 con un lastre de 300 kilos arriba del auto”.

En esta entrevista, Tetaz plantea que el desafío no es solo bajar la inflación, sino lograr que la estabilización sea sostenible y socialmente viable.

- Por qué la desinflación presenta idas y vueltas y no es un proceso lineal?

- Normalmente los procesos antiinflacionarios no son lineales. Ocurre en todas las experiencias de desinflación. Por ejemplo, en la convertibilidad la inflación bajó mucho en los primeros meses y en enero y febrero de 1992 volvió a pegar un salto. Lo mismo pasó con el Plan Austral y con los programas antiinflacionarios de Brasil, Israel y Perú.

- ¿Hay un factor específico en esta situación?

- Sí: la tasa de interés, que está muy volátil. Esa volatilidad enfría la economía y genera problemas para las familias, por ejemplo para pagar los vencimientos de las tarjetas. La inestabilidad de la tasa de interés muestra los problemas de la política monetaria.

- ¿Qué pasa frente a la turbulencia originada en la guerra en Medio Oriente?

- Menos mal que el Gobierno cambió a tiempo el esquema de bandas. Porque si esta crisis nos agarraba con el esquema anterior, tan cerca de la banda, cualquier movimiento del dólar obligaba al Banco Central a vender, y eso hubiera sido una tragedia. Hoy la banda está casi 200 pesos por encima del dólar, lo que le da un colchón de flotación a la moneda y permite absorber inestabilidades externas, como las derivadas del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

“UNA NUEVA LEY DE COPARTICIPACIÓN”

- ¿Cómo se concilia el objetivo del Gobierno de bajar impuestos nacionales para desahogar a la economía con la necesidad de los gobernadores de sostener la coparticipación?

- Es evidente que la Argentina necesita una nueva ley de coparticipación. La actual está atrasada treinta años: la Constitución de 1994 obligó a sancionar una nueva y todavía no la tenemos. Esta es una oportunidad para discutir un nuevo pacto fiscal y, por ejemplo, cómo reemplazar Ingresos Brutos -el peor impuesto del mundo, que cobran la mayoría de las provincias- por un IVA provincial o un impuesto a las ventas finales. Recién ahí puede aparecer la posibilidad de bajar impuestos nacionales.

- Entre las provincias, ¿quiénes hacen los deberes y quiénes no?

- Hay que tener en cuenta que Ingresos Brutos, el principal impuesto provincial, va de la mano de la actividad económica. Entonces, cuando la actividad se resiente, todas las provincias empiezan a tener problemas fiscales.

Pero incluso antes de la recesión, si miramos los datos de la primera mitad del año pasado, Tierra del Fuego era la provincia más deficitaria del país. Luego viene la provincia de Buenos Aires, que además es la más grande, por lo que su déficit duele el doble y es más caro de resolver. También presentan déficit Tucumán, Entre Ríos y Santa Cruz. Chaco tiene un déficit sistemático. Hay algunas provincias con problemas graves y muchas con problemas circunstanciales. Cuando la economía se estabilice, muchas de esas cuentas también se van a estabilizar.

LA APERTURA ECONÓMICA

- ¿La apertura económica, tal como está planteada, sirve o va a dejar un tendal de empresas quebradas y pérdida de empleo?

- Primero hay que contextualizar y relativizar la idea de apertura. La Argentina no es una economía abierta: es uno de los países más cerrados del mundo y está en uno de los momentos de mayor cierre de su historia. Por ejemplo, en 2011 había más importaciones que ahora. El nivel actual de importaciones es de los más bajos tanto en términos históricos como internacionales.

Además, por pertenecer al Mercosur, tenemos un arancel externo común del 35%. Ese es el piso. Si traés un producto de China, con impuestos y costos logísticos, algo que vale 100 allá termina costando 200 en Buenos Aires. Eso implica una protección efectiva cercana al 100%.

Lo que ocurrió es que hoy es un poco más fácil importar que hace dos años, por menos trabas burocráticas y por un acceso algo más fluido a los dólares. Pero eso no convierte a la Argentina en una economía abierta.

La apertura es necesaria, pero debe ir acompañada de una baja de impuestos a la producción y al trabajo. Sin reformas simultáneas, la competencia es desigual y muy difícil para la industria nacional. Es como pedirle a Colapinto que compita en la Fórmula 1 con un lastre de 300 kilos arriba del auto.

LA SITUACIÓN SOCIAL

- Consumo: ¿cuándo la gente va a empezar a estar mejor?

- Ahora el crédito se frenó por la inestabilidad de las tasas de interés y, con una inflación acelerada en los últimos seis meses que juega en contra de los salarios, también se frenó la tibia recuperación del consumo masivo.

Hacia adelante, se necesita que la inflación baje rápido -a partir de marzo, si Dios quiere- para que se recompongan los salarios reales, vuelva a crecer el consumo masivo y se estabilicen las tasas de interés, lo que permitiría reactivar la demanda de crédito.

La demanda de crédito depende mucho de las expectativas: si la gente tiene miedo a perder el empleo, no va a endeudarse para cambiar el auto o hacer gastos grandes. Para que cambien las expectativas, tiene que bajar la inflación y recuperarse el salario real.