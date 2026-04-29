Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000 | Mañana sale la nueva tarjeta gratis por EL DIA

Espectáculos |Detalles de la decisión

Después de 9 años juntos se separó Silvina Escudero de su marido Federico

Después de 9 años juntos se separó Silvina Escudero de su marido Federico
29 de Abril de 2026 | 07:21

Escuchar esta nota

Difícil decisión. Silvina Escudero se separó de Federico, tras 9 años juntos y casi dos de matrimonio.

La bailarina lo confirmó en la tele. Reveló que, hasta ahora, solo lo sabía su familia porque estaban manteniendo un perfil bajo. Además, dejó en claro que no hubo terceros en discordia, sino que tuvieron una crisis que no pudieron superar.

"Está separada hace un mes, él se mudó. Intentaron reanudar el tema, tuvieron crisis y volvieron varias veces", contó Pepe Ochoa en LAM. Según reveló el panelista, desde hace un año estaba en crisis. "Viven cerca, trataron pero no pudieron. No hubo terceros en discordia, sino que fue el desgaste", agregó

"Está bien, dice que hace tiempo venían con este tema. Estuvieron en Brasil de vacaciones, volvieron y tomaron la decisión. Me dijo que no lo sabía nadie, solo su familia", revelaron desde la pantalla chica.

Karina Iavícoli, compañera de Silvina Escudero de Polémica en el Bar, contó que no lo sabía, pero sí unió cabos y entendió algunas actitudes que ella estaba teniendo. "Estuvo muy triste antes del verano, la veía mal. Me llamó la atención que, hace unos días, la noté distinta. Ahora entiendo", aseguró.

Silvina Escudero había contado que junto a Federico venían luchando para poder ser padres. Tras la separación, según su palabra, está todo bien entre ellos y cada uno seguirá su camino.

LE PUEDE INTERESAR

“El diablo viste a la moda 2”: un éxito que regresa veinte años después

LE PUEDE INTERESAR

Wanda y Kennys: de amigos, a desconocidos

Vale destacar que llevan casi dos años de casados, por lo que tendrán que afrontar un divorcio.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

VIDEO. Cierra una casa de música con dos décadas de historia en el Centro

El fenómeno de los anuncios de tiros ahora llegó a la Universidad

El fenómeno detrás de los locales vacíos en La Plata, que cada vez son más

Estudiantes ante Flamengo se juega mucho en una noche de Copa Libertadores: formaciones, hora y TV

Violencia laboral en La Plata: la Suprema Corte dispuso el cese de un funcionario judicial

Revuelo en Italia con una directora musical

El delito se instaló en City Bell: las noches de miedo, en primera persona

Gimnasia espera rival en octavos: ¿Habrá clásico?
Últimas noticias de Espectáculos

“El diablo viste a la moda 2”: un éxito que regresa veinte años después

Wanda y Kennys: de amigos, a desconocidos

¿Cómo se encuentra Mirtha tras el cuadro de bronquitis?

Charly recibió el alta: ¿Cómo sigue su salud tras la operación de riñón?
La Ciudad
Miércoles con ráfagas de viento y probables lloviznas matinales, aunque repunta
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 29 de abril 2026
El fenómeno detrás de los locales vacíos en La Plata, que cada vez son más
Gael, el niño de La Plata con autismo que ama el full contact: su historia de vida
VIDEO. Por las amenazas, en La Plata ya empezó el furor por la mochila transparente
Policiales
Incendio y tensión en La Plata: un caloventor provocó la evacuación de un edificio
El delito se instaló en City Bell: las noches de miedo, en primera persona
Cruce de llamadas, lo que se viene en la causa de la “pyme tumbera”
El entrenador de La Plata acusado de abuso designó abogados: cómo sigue la causa
Estaba solo y quedó dos horas como rehén dentro de su propia vivienda
Deportes
Estudiantes ante Flamengo se juega mucho en una noche de Copa Libertadores: formaciones, hora y TV
Estudiantes y el recuerdo fresco del Fla
Gimnasia espera rival en octavos: ¿Habrá clásico?
Insfrán: “Cuando hay un cambio de técnico la expectativa es otra”
La Liga definió la disputa de la fecha y Juan Pafundi dirigirá en el Bosque
Información General
Violencia laboral en La Plata: la Suprema Corte dispuso el cese de un funcionario judicial
Fuerte multa a un padre por una amenaza escolar del hijo
Deterioro de la Ruta 50: reclaman obras urgentes y advierten por riesgos para los conductores
VIDEO. Sorpresa en el cielo de Buenos Aires por la caída de un bólido: "bola de fuego"
Fallo histórico: diecisiete años de cárcel para un conductor que mató a 5 jóvenes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla