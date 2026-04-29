Después de 9 años juntos se separó Silvina Escudero de su marido Federico

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Difícil decisión. Silvina Escudero se separó de Federico, tras 9 años juntos y casi dos de matrimonio.
La bailarina lo confirmó en la tele. Reveló que, hasta ahora, solo lo sabía su familia porque estaban manteniendo un perfil bajo. Además, dejó en claro que no hubo terceros en discordia, sino que tuvieron una crisis que no pudieron superar.
"Está separada hace un mes, él se mudó. Intentaron reanudar el tema, tuvieron crisis y volvieron varias veces", contó Pepe Ochoa en LAM. Según reveló el panelista, desde hace un año estaba en crisis. "Viven cerca, trataron pero no pudieron. No hubo terceros en discordia, sino que fue el desgaste", agregó
"Está bien, dice que hace tiempo venían con este tema. Estuvieron en Brasil de vacaciones, volvieron y tomaron la decisión. Me dijo que no lo sabía nadie, solo su familia", revelaron desde la pantalla chica.
Karina Iavícoli, compañera de Silvina Escudero de Polémica en el Bar, contó que no lo sabía, pero sí unió cabos y entendió algunas actitudes que ella estaba teniendo. "Estuvo muy triste antes del verano, la veía mal. Me llamó la atención que, hace unos días, la noté distinta. Ahora entiendo", aseguró.
Silvina Escudero había contado que junto a Federico venían luchando para poder ser padres. Tras la separación, según su palabra, está todo bien entre ellos y cada uno seguirá su camino.
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Vale destacar que llevan casi dos años de casados, por lo que tendrán que afrontar un divorcio.
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