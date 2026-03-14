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Policiales |Intentó robar y terminó preso

Arrestaron al hermano de “Lolo” Regueiro

Arrestaron al hermano de “Lolo” Regueiro

se trata del hermano del hincha de Gimnasia fallecido en el Bosque

14 de Marzo de 2026 | 02:15
Edición impresa

Juan Domingo Regueiro (39), hermano de “Lolo” Regueiro -el hincha de Gimnasia que murió en 2022 durante la represión policial en el estadio del Bosque en un partido contra Boca- volvió a quedar detenido en La Plata, esta vez acusado de intentar cometer un robo.

El hecho ocurrió en 3 bis entre 511 y 512, en Tolosa. Según informaron fuentes policiales, personal del Comando de Patrullas acudió al lugar tras un llamado al 911 que alertaba sobre un robo en proceso en una vivienda. Al llegar, los efectivos sorprendieron a Regueiro cuando salía del interior de una finca tras romper una puerta.

Regueiro fue reducido y trasladado a una dependencia policial. Interviene la UFI Nº5 de La Plata.

Se informó que días atrás ya había sido detenido tras amenazar a una vecina y enfrentarse con policías durante un operativo en Ringuelet, aunque luego recuperó la libertad. Ahora permanece alojado en la Alcaidía de Melchor Romero y el 17 de marzo deberá presentarse en una audiencia judicial.

 

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