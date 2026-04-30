Silvina Escudero no cuenta los detalles de su separación: los motivos de la decisión

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La separación de Silvina Escudero generó gran impacto en el público como en los propios compañeros de trabajo.
Luego, sentada en "Polémica en el Bar", habló del tema pero sin ahondar en los motivos de la decisión.
Entonces, la insistencia de sus compañeros de mesa hizo que la bailarina terminara explicando el por qué de su silencio.
"Durante años conté mi vida de punta a punta. Todos sabían con quién salía, a dónde, cuando me peleaba, todo. Cuando conocí a Federico quise guardarme porque no sabía si iba a durar 3 meses o 3 años. Cuando fue pasando el tiempo, entendí que estaba bueno no contar nada", detalló.
También reconoció que una buena parte de ese silencio es por respeto a su ex.
"Él es bajo perfil. No le gusta. Ni el día de nuestro casamiento quiso salir y le día que me mandó un saludo acá, grabado, que todos se reían porque salía más mi perra que él, fue un acto de amor extremo de su parte", tiró Silvina.
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Por último, insistió en que no hay nada demasiado picante como para que indaguen. "No somos una pareja pública pero en serio, no hay nada más. Entiendo que garpa pensar eso pero no. Estamos separados y punto. Ni siquiera es falta de amor, pero eso sólo no alcanza para sostener una pareja de 10 años. Yo cambié un montón en la última década. Este bajo perfil me sirve más", cerró Escudero.
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