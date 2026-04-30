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El Mundo |DEL “BUNGA BUNGA” AL TERREMOTO POLÍTICO EN ITALIA

La “amiga” de Berlusconi: prostitución, indulto y un enorme escándalo VIP

La condenada Nicole Minetti volvió al centro de la escena. Una historia que mezcla lujo, poder y adopciones cuestionadas

La “amiga” de Berlusconi: prostitución, indulto y un enorme escándalo VIP

Nicole Minetti, en un desfile en Milán / Web

30 de Abril de 2026 | 03:46
Edición impresa

Hubo un tiempo en que Nicole Minetti era sinónimo de ascenso meteórico. De higienista dental a figura televisiva, y de allí al corazón mismo del poder italiano. Su cercanía con el fallecido exprimer ministro Silvio Berlusconi la catapultó a una carrera política inesperada y a un estilo de vida donde el lujo y la exposición eran moneda corriente.

Pero detrás de esa postal brillante se escondía una trama mucho más turbia. Minetti quedó marcada por su rol en las polémicas fiestas privadas del expremier, aquellas “cenas elegantes” que con el tiempo se transformaron en uno de los mayores escándalos políticos y mediáticos de Italia.

La justicia terminó alcanzándola: fue condenada por incitar a la prostitución en el marco del caso Ruby y también por malversación de fondos públicos durante su paso por la política. Una sentencia que parecía cerrar definitivamente su historia pública, empujándola al ostracismo.

Sin embargo, el apellido Minetti nunca desapareció del todo. Solo estaba esperando el momento para volver.

El fallecido ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi / web

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EL INDULTO PERFECTO… QUE DURÓ POCO

Ese regreso llegó de la mano de un indulto firmado por el presidente Sergio Mattarella. La decisión fue presentada como un gesto humanitario: Minetti “debía dedicarse al cuidado de un hijo adoptivo con graves problemas de salud”.

 

En Punta del Este, la pareja encontró un refugio de alto perfil, con propiedades exclusivas

 

El argumento, sensible y difícil de cuestionar, funcionó como una especie de redención pública. La ex figura del escándalo reaparecía reconvertida en madre, en una narrativa que encajaba a la perfección con la idea de “cambio de vida”.

Pero la historia empezó a mostrar fisuras demasiado rápido.

Investigaciones periodísticas sacaron a la luz inconsistencias en el relato que sustentó el indulto. El niño que había sido presentado como huérfano en realidad tendría padres biológicos vivos. Los detalles del proceso de adopción comenzaron a generar dudas y, en cuestión de días, el caso dejó de ser un gesto humanitario para convertirse en una bomba política.

La intervención de Interpol y la reacción de la fiscalía de Milán, que habló de “hechos gravísimos”, terminaron de encender todas las alarmas.

URUGUAY, LUJO Y UNA TRAMA QUE INCOMODA

Mientras tanto, lejos de Roma, Minetti reconstruía su vida en otro escenario: el circuito del lujo internacional. Su relación con el empresario Giuseppe Cipriani —ligado a hoteles, restaurantes y proyectos millonarios— la llevó a moverse entre Italia, Ibiza y Uruguay.

En Punta del Este, la pareja encontró un refugio de alto perfil, con propiedades exclusivas y una vida que volvía a conectar con ese universo de privilegios que siempre rodeó a la ex consejera. Pero ese mismo entorno hoy está bajo la lupa.

El proceso de adopción del menor, clave para obtener el indulto, presenta zonas grises difíciles de explicar: desde traslados del niño al exterior antes de contar con tutela legal clara, hasta vínculos con organismos estatales cuestionados.

A eso se suman episodios que elevan aún más la tensión: la muerte de una abogada relacionada con el caso en circunstancias discutidas y la desaparición de la madre biológica del menor, que sigue siendo buscada.

Demasiados elementos para una historia que pretendía ser un ejemplo de redención.

ROMA EN LLAMAS: EL ESCÁNDALO SALPICA AL PODER

Lo que comenzó como un tema judicial rápidamente escaló a la política nacional. El foco se posó sobre el ministro de Justicia, Carlo Nordio, señalado por haber avalado el proceso que derivó en el indulto.

La oposición no tardó en reaccionar: exige explicaciones y reclama su renuncia. En paralelo, el presidente Mattarella pidió aclaraciones urgentes, en un gesto poco habitual que deja entrever la gravedad de la situación.

La primera ministra Giorgia Meloni, por su parte, salió a respaldar a su ministro e intentó bajar el tono del conflicto, aunque el clima político ya está completamente enrarecido.

El temor en Roma es claro: que el caso deje de ser un escándalo aislado y se transforme en un símbolo de fallas institucionales.

DEL “BUNGA BUNGA” A LA SOSPECHA GLOBAL

El nombre de Minetti está inevitablemente ligado a una época en la que el poder italiano se mezclaba sin filtro con el espectáculo. Aquellas fiestas, que marcaron una era bajo Berlusconi, parecían haber quedado atrás con su caída política y su posterior muerte en 2023. Pero este nuevo episodio demuestra lo contrario.

El pasado no solo no desapareció, sino que vuelve con más fuerza, cargado de nuevos interrogantes. La imagen de la “amiguita” del poder reaparece, pero ahora rodeada de sospechas mucho más profundas.

Hoy, Nicole Minetti enfrenta un escenario incierto. La posibilidad de que el indulto sea revisado o incluso anulado está sobre la mesa. También la de enfrentar nuevas causas judiciales si se comprueba que la solicitud se basó en información falsa.

Mientras tanto, su intento de reconstruir una imagen pública como madre y mujer alejada de los excesos queda en pausa.

El caso sigue creciendo, sumando capítulos y revelaciones. Y deja una conclusión que resuena tanto en la política como en el mundo del espectáculo: cuando el poder, el dinero y el glamour se cruzan, el escándalo nunca es del todo pasado… siempre está listo para volver.

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Nicole Minetti, en un desfile en Milán / Web

El fallecido ex primer ministro italiano, Silvio Berlusconi / web

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