Un video avivó la llama: los Stones, cada vez más cerca ¿de La Plata?

La numerosa comuidad Stone argentina está en alerta: la banda de Mick Jagger y Keith Richards se prepara para el lanzamiento de un nuevo disco, “Foreign Languages”, y en ese marco se encuentran delineando las fechas para su gira mundial, “The Tour”. Todavía no hay anuncios de nada, pero los Stones no tuvieron mejor idea, como para avivar el fuego, que publicar en las redes un video de su paso en 2016 por La Plata, que muchos interpretaron como un guiño a un inminente anuncio.

El video, publicado en Instagram, muestra al público vibrando en el Estadio “Diego Armando Maradona” al son de “Paint It Black”, clásico stone. Para colmo, debajo del video escribieron: “Los Rolling Stones siempre han tenido una conexión especial con Argentina: la energía del público es incomparable, como quedó demostrado durante esta interpretación de Paint It Black en La Plata”.

Los platenses vibraron con el video, orgullosos, pero el video despertó sobre todo expectativas de una nueva visita de la banda al país: ¿era un mensaje críptico que adelanta el anuncio?

Es posible: el grupo está cerrando los detalles de “The Tour”, su nueva gira para este 2026. En el último fin de semana la banda realizó una campaña publicitaria en Manchester, Varsovia, Australia, Francia y otros puntos del mundo con carteles que repiten la frase “Foreing Languages”, que hace referencia al título del próximo disco, previsto que sea lanzado a la venta el 10 de julio. Y con el disco, se espera una nueva gira donde Argentina será visita obligada, lógicamente.

En ese marco, el periodista Gustavo Méndez en su programa radial Los del Abasto anunció que los Rolling Stones efectivamente van a pasar por el país y tienen planeado realizar “cinco fechas en el estadio de River Plate” (y no en el Estadio Único, como algunos empezaban a especular tras el video de “Paint It Black”). Y mencionó la reserva de fechas en el estadio Monumental entre el 31 de octubre y el 15 de noviembre de este año, lo que podría indicar que esa será la fecha señalada...

LOS PASOS

Los Stones estuvieron en Argentina en 1995, 1998, 2006 y 2016. La primera por el “Voodoo Lounge Tour” con cinco River, la segunda por “Bridges to Babylon Tour”, también con cinco visitas al Monumental, luego en “A Bigger Band Tour” con dos River y por último en el Único de La Plata, donde hicieron su última visita hasta la fecha.

Aquellos recitales de 2016 en La Plata quedaron grabados en la memoria colectiva por la convocatoria masiva, la entrega del público y el fuerte lazo que la banda siempre mostró con Argentina.

El 7 de febrero de 2016, los Rolling Stones desembarcaron por primera vez en La Plata con su gira “América Latina Olé Tour”. Ese día, la Ciudad se vio movilizada desde temprano y la locura “rollinga” se hizo sentir en las inmediaciones del Estadio Único, lugar en donde repitieron shows el 10 y 13 de febrero de ese año.

En este primer show, los Stones salieron a escena con “Start Me Up”, “It’s Only Rock N’ Roll” y “Tumbling dice”, las primeras en sonar y enloquecer a los fans. “Es la primera vez que tocamos en La Plata, tardamos tanto en llegar que pensamos que íbamos a llegar a Montevideo”, dijo Mick Jagger, haciendo referencia al colapso de la autopista Buenos Aires-La Plata.

Las tres presentaciones fueron casi calcadas, con un Jagger desaforado corriendo por toda la pasarela y con algunas perlitas como en la noche del sábado 13, cuando el cantante improvisó una estrofa de “No llores por mí, Argentina”, tema principal de la famosa ópera rock Evita, y saludó la presencia entre el público de Charly García.