VIDEO. Adorni en el Congreso: “No cometí delito, no voy a renunciar”
VIDEO. Adorni en el Congreso: “No cometí delito, no voy a renunciar”
Estudiantes empató ante el campeón Flamengo pero hizo todo para ganar
VIDEO. Horror en La Plata: quién era la comerciante asesinada y qué hay detrás del crimen a balazos en Barrio Norte
En La Plata, micros más caros y un servicio que no mejora. se multiplican las quejas por baja frecuencia
Intendentes marcharon por fondos para alimentos pero no los atendieron
Un video avivó la llama: los Stones, cada vez más cerca ¿de La Plata?
Con el frío, el temor a los incendios y a las intoxicaciones por gas
“Corruptos” y “asesinos”: los ataques de Milei a la prensa y a la oposición
De la máquina de hacer pochoclos al aloe vera y los “leones therians”
La denuncia contra Pagano y el traje que compró en una sastrería platense
Anulan el procesamiento de Alberto Fernández en la causa Seguros
Tras el pedido de la Corte, buscan tratar un proyecto del año pasado
El Colegio de Abogados de La Plata renueva sus órganos internos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
En medio de versiones de una próxima visita de la banda al país, compartieron un video de su visita a la Ciudad y causó furor
La numerosa comuidad Stone argentina está en alerta: la banda de Mick Jagger y Keith Richards se prepara para el lanzamiento de un nuevo disco, “Foreign Languages”, y en ese marco se encuentran delineando las fechas para su gira mundial, “The Tour”. Todavía no hay anuncios de nada, pero los Stones no tuvieron mejor idea, como para avivar el fuego, que publicar en las redes un video de su paso en 2016 por La Plata, que muchos interpretaron como un guiño a un inminente anuncio.
El video, publicado en Instagram, muestra al público vibrando en el Estadio “Diego Armando Maradona” al son de “Paint It Black”, clásico stone. Para colmo, debajo del video escribieron: “Los Rolling Stones siempre han tenido una conexión especial con Argentina: la energía del público es incomparable, como quedó demostrado durante esta interpretación de Paint It Black en La Plata”.
Los platenses vibraron con el video, orgullosos, pero el video despertó sobre todo expectativas de una nueva visita de la banda al país: ¿era un mensaje críptico que adelanta el anuncio?
Es posible: el grupo está cerrando los detalles de “The Tour”, su nueva gira para este 2026. En el último fin de semana la banda realizó una campaña publicitaria en Manchester, Varsovia, Australia, Francia y otros puntos del mundo con carteles que repiten la frase “Foreing Languages”, que hace referencia al título del próximo disco, previsto que sea lanzado a la venta el 10 de julio. Y con el disco, se espera una nueva gira donde Argentina será visita obligada, lógicamente.
En ese marco, el periodista Gustavo Méndez en su programa radial Los del Abasto anunció que los Rolling Stones efectivamente van a pasar por el país y tienen planeado realizar “cinco fechas en el estadio de River Plate” (y no en el Estadio Único, como algunos empezaban a especular tras el video de “Paint It Black”). Y mencionó la reserva de fechas en el estadio Monumental entre el 31 de octubre y el 15 de noviembre de este año, lo que podría indicar que esa será la fecha señalada...
Los Stones estuvieron en Argentina en 1995, 1998, 2006 y 2016. La primera por el “Voodoo Lounge Tour” con cinco River, la segunda por “Bridges to Babylon Tour”, también con cinco visitas al Monumental, luego en “A Bigger Band Tour” con dos River y por último en el Único de La Plata, donde hicieron su última visita hasta la fecha.
LE PUEDE INTERESAR
¿Pampita, separada?: rumor bomba sobre una nueva infidelidad
Aquellos recitales de 2016 en La Plata quedaron grabados en la memoria colectiva por la convocatoria masiva, la entrega del público y el fuerte lazo que la banda siempre mostró con Argentina.
El 7 de febrero de 2016, los Rolling Stones desembarcaron por primera vez en La Plata con su gira “América Latina Olé Tour”. Ese día, la Ciudad se vio movilizada desde temprano y la locura “rollinga” se hizo sentir en las inmediaciones del Estadio Único, lugar en donde repitieron shows el 10 y 13 de febrero de ese año.
En este primer show, los Stones salieron a escena con “Start Me Up”, “It’s Only Rock N’ Roll” y “Tumbling dice”, las primeras en sonar y enloquecer a los fans. “Es la primera vez que tocamos en La Plata, tardamos tanto en llegar que pensamos que íbamos a llegar a Montevideo”, dijo Mick Jagger, haciendo referencia al colapso de la autopista Buenos Aires-La Plata.
Las tres presentaciones fueron casi calcadas, con un Jagger desaforado corriendo por toda la pasarela y con algunas perlitas como en la noche del sábado 13, cuando el cantante improvisó una estrofa de “No llores por mí, Argentina”, tema principal de la famosa ópera rock Evita, y saludó la presencia entre el público de Charly García.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí