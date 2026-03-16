Belgrano y Talleres no salieron del empate

Belgrano igualó sin goles con Talleres en un partido en el que los nervios pesaron y casi no hubo jugadas de peligro, disputado esta tarde en el estadio Julio César Villagra, por la undécima fecha del Torneo Apertura 2026.

La jugada de mayor peligro llegó a los 12 minutos del complemento, con un remate del volante Giovanni Baroni que se fue cerca del palo derecho del arquero Thiago Cardozo.

De esta forma, los arcos no se abrieron y ambos equipos terminaron repartiendo puntos en el clásico. Lo más llamativo es que de los últimos 11 enfrentamientos que tuvieron, empataron en 10 ocasiones.

Con la igualdad, el equipo que dirige Ricardo Zielinski se ubica segundo en la zona B, con 19 puntos, mientras que la “T” se encuentra en el cuarto puesto del grupo A, con 15 unidades.

En la próxima fecha, el “Pirata” será local de Racing, el sábado 21 de marzo a las 22:15, mientras que el equipo que dirige Carlos Tevez visitará a Independiente el mismo día, a partir de las 20:00.