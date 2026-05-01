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“Pensé que no salía”: habló la joven que fue tomada de rehén en el tren Roca

A casi un mes del dramático episodio ocurrido en la estación de Temperley, la mujer que fue retenida por un delincuente en una formación del tren Roca decidió contar por primera vez el horror que vivió. Lo hizo a través de un video publicado en TikTok, donde relató en detalle los momentos de tensión y miedo que atravesó durante el hecho.

“Pensé que no salía”: habló la joven que fue tomada de rehén en el tren Roca
1 de Mayo de 2026 | 10:11

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Martina, la joven que fue tomada de rehén en el Tren Roca por un hombre armado, relató su experiencia en el dramático hecho ocurrido a principios de este mes por medio de su cuenta de TikTok: "Quise escaparme pero no pude, todos salieron corriendo", describió ante la cámara.

"Ya literal pasaron como tres semanas de esto, pero obviamente lo sigo procesando", fue como comenzó el descargo de la víctima, y luego continuó: "Se empieza a escuchar gritos, la gente como que se alarmó, entonces me saqué los auriculares. Subió esta persona del tren que claramente venía con una cara de miedo y adrenalina todo junto. Uno empieza a gritar que tiene un [arma]. Todos atinan a salir corriendo y yo estaba por bajar, pero la gente dijo: 'No, vuelvan a entrar porque está saliendo por la otra puerta'. Volvimos a entrar".

En ese momento fue que el atacante la tomó de rehén "El hombre se empezó a acercar por adentro; cuando tiramos a salir, no pude. Tuve el recuerdo de haberle pedido por favor que me suelte y tuve la intención de querer llorar, pero no me salió. Él me dijo 'callate, quédate quieta' y me quedé".

"El chavón no paraba de repetir: 'esto fue un robo que salió mal, esto no tiene por qué terminar así'. Tenía un [arma] en mi pecho y en la otra mano una (granada)¨. "Él me preguntó si sabía cómo funcionaba una [granada] y le dije que sí. Él metía el dedo en la anilla del seguro y yo le decía: 'sacá el dedo de ahí, que me pones nerviosa'. Pensé: 'hoy nos vamos a morir'. Me preguntó mi nombre y le dije Julieta, que es mi segundo nombre, porque en el momento decidí que no quería darle mi nombre real", continuó su testimonio en esa tensa situación.

El momento cuando fue liberada

Acorralado y rodeado de policías, tras unos dramáticos minutos de conversaciones, el sujeto se dio a dejar ir a la joven. "Dijo: 'yo la suelto a la chica si viene uno de ustedes', refiriéndose a los policías. Uno dijo 'voy yo' y se acercó con condiciones. El policía me salvó la vida".

Tras ser liberada y quedar fuera de peligro, la víctima relató que "me quedé en la estación hasta que sacaron al tipo, lo cual fue rápido. A las 9 de la noche me llevaron a declarar y llegué a mi casa a las 12".

Casi tres semanas después del hecho que generó conmoción durante un tiempo en el Gran Buenos Aires, comentó que ahora "trabajo con la psicóloga" y que actualmente ya no sufre de estrés Sin embargo, destacó que durante "el primer y segundo día tuve problemas para dormir" por lo que había vivido.

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