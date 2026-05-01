Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000 | Mañana sale una doble tanda de números en el diario EL DIA

Información General

Día del Trabajador | Aseguran que 6 de cada 10 talentos argentinos no trabaja en áreas relacionadas a las que estudió

Un informe de Bumeran revela también el alto grado de insatisfacción laboral de los trabajadores argentinos

Día del Trabajador | Aseguran que 6 de cada 10 talentos argentinos no trabaja en áreas relacionadas a las que estudió
1 de Mayo de 2026 | 09:42

Escuchar esta nota

Un reciente estudio titulado “¿Trabajás de lo que soñabas?”, que fue confeccionado por Bumeran, pone al descubierto que el mercado laboral argentino mantiene la histórica brecha entre vocación, formación y realidad profesional. Los datos son convincentes: el 61% de los talentos de nuestro país se desempeña en áreas que no se relacionan con los que estudiaron.

Pese a que la cifra sigue siendo alta, lo cierto es que marca una leve mejora respecto de 2025, cuando el porcentaje alcanzaba el 63%. Aun así, Argentina encabeza el ranking regional de desconexión entre formación y empleo porque supera por cinco puntos a Panamá (58%), por cuatro a Ecuador (57%) y por seis a Chile (55%). Mientras que Perú aparece como la excepción, con un 70% de trabajadores que sí ejercen en campos vinculados a su formación.

Las diferencias se profundizan al observar el género. El 70% de las personas que no se identifican dentro del binomio masculino-femenino trabaja en áreas ajenas a sus estudios, mientras que entre los hombres el porcentaje es del 61% y entre las mujeres del 59%. Ellas, según el informe, son quienes logran una mayor correspondencia entre formación y empleo. La edad también ordena la tendencia: el 74% de los jóvenes de entre 18 y 30 años trabaja en algo distinto a lo que estudió; el porcentaje baja al 59% entre los 30 y 50 años y al 52% entre los mayores de 50, lo que confirma que la correlación entre estudios y trabajo crece con el paso del tiempo.

El impacto emocional de esta desconexión no es menor. El 35% de los talentos dice sentir agradecimiento por tener empleo, aun cuando no sea en su área de formación. Pero un 31% reconoce frustración por no poder ejercer lo que estudió o soñó, y un 12% directamente expresa insatisfacción. “Los resultados muestran una desconexión entre la formación y el desarrollo profesional. Si bien el 35% experimenta agradecimiento, el 31% siente frustración por no poder desarrollarse en su área de estudio. Estos datos invitan a reflexionar sobre la importancia de poder trabajar de aquello para lo que te formaste y te llena de satisfacción”, explica Federico Barni, CEO de Bumeran.com en Jobint.

El estudio, que relevó a 2391 personas de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú, también indaga en la distancia entre los sueños de la infancia y la vida laboral adulta. En Argentina, solo el 20% trabaja de lo que soñaba ser de niño, el segundo porcentaje más bajo de la región después de Panamá (17%). Perú vuelve a liderar con un 41%, seguido por Ecuador (24%) y Chile (22%). Entre quienes no lograron cumplir ese sueño, el 58% admite sentir frustración; el 34% afirma que ya no siente esa presión porque sus intereses cambiaron con el tiempo; y un 8% reconoce que su aspiración infantil era demasiado difícil de alcanzar.

La insatisfacción laboral también se impone como un rasgo regional, pero Argentina vuelve a ocupar el primer lugar: el 84% de los talentos declara no sentirse satisfecho con su trabajo actual. En Panamá el porcentaje es del 83%, en Ecuador del 81%, en Chile del 78% y en Perú del 67%. Aun así, el país muestra un dato llamativo: el 53% de los talentos estudió algo relacionado con lo que soñaba ser de niño, el segundo valor más alto de la región, detrás de Perú (58%).

LE PUEDE INTERESAR

"El delito del juego ilegal online tiene un entramado complejo"

LE PUEDE INTERESAR

Una científica de la UNLP reclamó un acuerdo social para la minería y el ambiente

Las carreras elegidas también revelan patrones. El 22% de los talentos estudió Ingeniería; el 16% profesorado; el 12% Marketing; el 10% Derecho; y el 8% Periodismo. En la categoría “otros” aparecen Administración de Empresas, Contador Público y Economía. Entre las mujeres, los sueños de la infancia se repartían entre ser profesora (16%), médica (16%), veterinaria (9%), diseñadora (7%) o policía (7%). Hoy, el 30% trabaja como vendedora, el 25% como profesora y el 21% como cajera, además de desempeños frecuentes en administración, atención al cliente, contabilidad y tareas en casas particulares.

Entre los hombres, el 14% soñaba con ser futbolista, el 11% con ser ingeniero y el 10% con ser periodista. En la categoría “otros” aparecen piloto de avión, músico y programador. Actualmente, el 37% trabaja como vendedor, el 17% como cajero y el 9% como ingeniero, además de empleos administrativos, contables, de seguridad, operarios y técnicos. En los talentos que no se identifican con el género masculino ni femenino, el 22% soñaba con dedicarse al fútbol, el 12% con trabajar en ventas y el 11% con ser policía. Hoy, el 22% se desempeña en ventas, el 19% en caja y el 18% en educación, con fuerte presencia también en tareas administrativas, técnicas y oficios.

En un mercado laboral que parece tensionado entre expectativas y posibilidades, Barni concluye que, en este Día de la Persona Trabajadora, Bumeran ofrece más de 10 mil oportunidades laborales para quienes buscan acercarse, aunque sea un poco, a aquel sueño que alguna vez imaginaron de chicos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Horror en La Plata: mataron de un balazo a una mujer en un cotillón y detuvieron al acusado a pocas cuadras

Estudiantes, en un partido durísimo, rescató un punto ante Flamengo igualando 1 a 1

VIDEO. El crimen del cotillón: así cayó el acusado a escasas cuadras de la escena del ataque

VIDEO. El delito se instaló en City Bell: las noches de miedo, en primera persona

Liberaron un carril tras las obras y vuelve a estar transitable Camino Belgrano entre 511 y 514

Micros, trenes y otro aumento de la nafta: un combo que complica más la movilidad en La Plata

El fenómeno detrás de los locales vacíos en La Plata, que cada vez son más

Insfrán: “Cuando hay un cambio de técnico la expectativa es otra”
+ Leidas

¿Nuevo funcionario en la Municipalidad?

Crece la polémica por el monumento de plaza España en La Plata

DIM le ganó en el final a Cusco y se prende en la pelea con Estudiantes

"Estamos paralizados": alerta de ingenieros bonaerenses por el conflicto en ARBA

La agenda de Estudiantes está cargada de partidos

"El final está cerca": la frase que nadie quería escuchar de un crack del fútbol mundial

Micros, basura, estacionamiento y más: así funciona La Plata el Día del Trabajador

Súper Cartonazo de $3.000.000 | Mañana sale una doble tanda de números en el diario EL DIA
Últimas noticias de Información General

“Pensé que no salía”: habló la joven que fue tomada de rehén en el tren Roca

"El delito del juego ilegal online tiene un entramado complejo"

Una científica de la UNLP reclamó un acuerdo social para la minería y el ambiente

Desintoxicación digital: la idea de aflojar con el celular
La Ciudad
Se agrava el conflicto en la UNLP: los docentes anunciaron otro paro y se viene la marcha federal
FOTOS | Así se viven los festejos por el 116º aniversario de Etcheverry: el cronograma completo
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 1º de mayo del 2026
En qué barrios de La Plata vacunarán gratis a perros y gatos la próxima semana
Día del Trabajador con tiempo agradable en La Plata: cómo sigue el fin de semana
Policiales
Cayó “La Tumba” en La Plata: investigan un video viral de un nene manipulando un arma
Pelea mortal en La Plata: una discusión entre amigos terminó con un hombre asesinado
Incendio, humo y tensión dentro del Hospital de Niños por una secadora que se prendió fuego
Golpe judicial para "Chiqui" Tapia: no podrá defenderse de su procesamiento
Mientras alentaban al Pincha, les abrieron el auto y se llevaron todo
Espectáculos
Brilló en TN y ahora se pasa a la contra: quién es la figura que se muda a LN+
Brenda Gandini y Gonzalo Heredia, separados: ¿quién es el famoso actor apuntado como el el tercero en discordia?
Pampita y una visita íntima en medio de los rumores de separación con Martín Pepa
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
El “tunga tunga” y la cumbia copan La Plata
Deportes
Revelan detalles del informe reservado que elaboró un gigante europeo por Julián Álvarez
"El final está cerca": la frase que nadie quería escuchar de un crack del fútbol mundial
El Pincha y su tremendo porcentaje de triunfos jugando como local en Libertadores
La agenda de Estudiantes está cargada de partidos
¡Así no tiene gracia!: la app con IA que te dice quién tiene la figurita del Mundial 2026 que te falta

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla