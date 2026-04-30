Más de 160 personas participaron de la charla “Regulación del juego, apuestas ilegales y el rol de la justicia” que se realizó en el aula magna de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en el marco del ciclo “Activa las Alertas”. La iniciativa estuvo organizada por la Fundación Nexum y la UNLP.

El encuentro contó con la participación del presidente del Instituto de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof; el juez de Garantías, Agustín Crispo; la fiscal del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Carmen Ibarra; el fiscal de San Isidro Patricio Ferrari y la fiscal de La Plata, Virginia Bravo.

En este marco, Atanasof destacó el abordaje multidimensional que se le está dando a esta “adicción silenciosa”, con el acompañamiento del gobernador Axel Kicillof. “Es por este camino que debemos actuar: unidos, entre los tres poderes del Estado y de forma coordinada, para atacar estas estructuras delictivas y seguir dando de baja sitios ilegales”, señaló.

“Tenemos un desafío enorme por delante, porque el delito del juego ilegal online tiene un entramado complejo, que puede incluir terminales en el exterior. Pero, más allá de que parezca un problema inabarcable, vale la pena dar pelea. Porque no todo da lo mismo: los chicos no pueden apostar, los influencers no pueden promocionar sitios ilegales y los cajeros no pueden seguir operando estas páginas truchas”, agregó.

El evento inició con palabras de bienvenida de Pablo Carrera, presidente de la Fundación Nexum, y contó con la moderación de Raúl Dalto, juez de la Cámara Penal de La Plata.

Carmen Ibarra centró su presentación en la ludopatía en niños y adolescentes desde un abordaje normativo. “Fomentar espacios de intercambio y educación es el mejor camino para tratar la temática de forma responsable”, aseguró.

A su turno, Patricio Ferrari profundizó en el debate sobre el ciberdelito y el ciberpatrullaje. “Hoy el delito no sólo está en las calles, también está en las pantallas. Es necesario perseguirlo en el ámbito digital”, sostuvo. Además, destacó el rol de los influencers en el esquema ilegal del juego y las acciones implementadas para frenar su participación en campañas ilegales.

Por su parte, Virginia Bravo realizó una presentación técnica sobre el marco regulatorio del juego clandestino y las competencias legales en su investigación. “Además de un marco normativo, necesitamos herramientas y capacitación: es fundamental avanzar en la especialización para garantizar mayor transparencia y eficiencia en las investigaciones”, concluyó.

Por último, el juez de Garantías de La Plata, Agustín Crispo, cerró el encuentro con una exposición sobre el marco normativo del juego online ilegal. “Es una problemática que me interpela especialmente como padre. Existe una gran facilidad de acceso y mucha falta de conocimiento: los jóvenes no saben que están incurriendo en una actividad ilegal, ni comprenden las responsabilidades y consecuencias jurídicas de sus acciones”, advirtió.

