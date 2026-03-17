Barracas ganó y se ilusiona en la zona de playoff

cderrotó 2-1 a Atlético Tucumán como local, sumó su segundo triunfo al hilo, hace cuatro partidos que no pierde y se metió en zona de playoff. Por su parte, Julio César Falcioni todavía no pudo ganar desde su llegada al Decano, y los tucumanos llevan cinco duelos sin victorias.

El Guapo se puso en ventaja antes del primer cuarto de hora, con el gol del Gonzalo Maroni. Ya en el complemento, el elenco tucumano llegó al empate tras el gol en contra del defensor Nicolás Demartini, aunque un minuto más tarde, Lucas Gamba, que había ingresado hacía un rato, volvió a poner arriba en el marcador a los dirigidos por el Gallego Insúa.

El final del encuentro fue caliente con dos expulsados para Atlético Tucumán: Lautaro Godoy y Kevin Ortíz. El primero por doble amarilla, mientras que el segundo por roja directa, aunque vale destacar que también llevaba una amonestación.

La próxima fecha el Guapo se mide ante Huracán, en tanto que el Decano con Gimnasia.