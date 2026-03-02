Tres fechas y Alfredo Grelak dejó de ser el Técnico de Quilmes

La comisión directiva del Quilmes Atlético Club confirmó oficialmente que Alfredo Grelak ha dejado de ser el director técnico del plantel profesional de la institución.

La determinación se hizo efectiva inmediatamente después del regreso de la delegación cervecera a la ciudad de Buenos Aires, tras la reciente derrota sufrida frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en condición de visitante. El resultado adverso en el norte del país precipitó el cierre de este segundo ciclo del entrenador al frente del equipo principal, en un contexto de marcada preocupación por el rendimiento futbolístico del conjunto del sur del Gran Buenos Aires.

El paso de Grelak por la conducción técnica en esta etapa concluye con estadísticas que reflejan la profunda crisis de resultados que atraviesa el primer equipo. Durante los diez encuentros que integraron este periodo, el Cervecero no logró obtener ninguna victoria, cosechando apenas seis empates y cuatro derrotas. La falta de efectividad en el arco contrario fue uno de los factores determinantes para el fin del proceso, registrando tan solo tres goles a favor en la totalidad de la campaña. Esta magra cosecha de puntos ha condicionado las aspiraciones del club en el certamen, obligando a la dirigencia a buscar un cambio de rumbo urgente para intentar revertir la situación en la tabla de posiciones.

Desde la secretaría técnica y la dirigencia de Quilmes ya se ha comenzado la labor de búsqueda para encontrar un sucesor que pueda hacerse cargo del vestuario y motivar a un plantel que se encuentra golpeado anímicamente. Mientras tanto, el foco de la comunidad quilmeña se mantiene sobre el futuro inmediato del club, a la espera de definiciones sobre quién asumirá la responsabilidad de conducir tácticamente a la institución en los próximos compromisos, con la premisa ineludible de recuperar la senda del triunfo y mejorar el volumen de juego que se ha visto severamente mermado en las últimas presentaciones.