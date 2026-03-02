Mayra Mendoza muy fuerte contra Milei por su discurso

Nuevo escándalo en Medicina: 70 estudiantes fueron a rendir una materia clave y no les tomaron el examen
La intendenta de Quilmes en uso de licencia y actual diputada provincial, Mayra Mendoza, protagonizó un duro cruce mediático contra el presidente de la Nación, Javier Milei, tras su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. La dirigente quilmeña no ahorró calificativos para referirse al mandatario, a quien tildó de "farabute" y acusó de relatar una realidad inexistente ante la Asamblea Legislativa, en una intervención que calificó como grave y muy peligrosa para el país.
El descargo de la referente de la tercera sección electoral se produjo minutos después de que Milei finalizara su alocución en el recinto, donde el jefe de Estado defendió fervientemente el rumbo económico de su gestión y renovó sus ataques contra la dirigencia política tradicional. A través de sus canales oficiales de comunicación, Mendoza apuntó directamente contra la figura del líder de La Libertad Avanza con un mensaje contundente que rápidamente escaló en el ámbito político bonaerense y en las plataformas digitales.
"Tenemos un FARABUTE de presidente. @JMilei sos un farabute. No es gracioso que grite así, que mienta y que relate una realidad que no existe, es grave y muy peligroso", sentenció la legisladora provincial, manifestando su preocupación por el tono y el contenido del mensaje presidencial. La reacción de la funcionaria quilmeña buscó desmentir los datos ofrecidos por el Ejecutivo nacional, señalando una desconexión entre el relato oficial y la situación social actual.
Para profundizar el tono crítico de su mensaje, la publicación de Mendoza estuvo acompañada por una carga simbólica particular: la canción "Farabute", popularizada por Carlos Gardel. Este gesto no solo reforzó el calificativo utilizado, sino que sumó un componente cultural a la disputa política, vinculando la actitud del presidente con el arquetipo del fanfarrón o el engañador descrito en el tango.
La postura de la intendenta de Quilmes se alinea con la resistencia de diversos sectores de la oposición que cuestionaron la veracidad de los indicadores económicos presentados por el presidente. Con este nuevo episodio, la tensión entre la gestión municipal de Quilmes y el Gobierno Nacional vuelve a quedar de manifiesto, en un contexto donde Mendoza reafirma su rol como una de las voces críticas más activas dentro del armado político de la provincia de Buenos Aires frente a las políticas de la administración Milei.
