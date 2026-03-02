Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $2.000.000: los números que se publicaron hoy

Quilmes

Mayra Mendoza muy fuerte contra Milei por su discurso

Mayra Mendoza muy fuerte contra Milei por su discurso
2 de Marzo de 2026 | 12:11

Escuchar esta nota

La intendenta de Quilmes en uso de licencia y actual diputada provincial, Mayra Mendoza, protagonizó un duro cruce mediático contra el presidente de la Nación, Javier Milei, tras su discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. La dirigente quilmeña no ahorró calificativos para referirse al mandatario, a quien tildó de "farabute" y acusó de relatar una realidad inexistente ante la Asamblea Legislativa, en una intervención que calificó como grave y muy peligrosa para el país.

El descargo de la referente de la tercera sección electoral se produjo minutos después de que Milei finalizara su alocución en el recinto, donde el jefe de Estado defendió fervientemente el rumbo económico de su gestión y renovó sus ataques contra la dirigencia política tradicional. A través de sus canales oficiales de comunicación, Mendoza apuntó directamente contra la figura del líder de La Libertad Avanza con un mensaje contundente que rápidamente escaló en el ámbito político bonaerense y en las plataformas digitales.

"Tenemos un FARABUTE de presidente. @JMilei sos un farabute. No es gracioso que grite así, que mienta y que relate una realidad que no existe, es grave y muy peligroso", sentenció la legisladora provincial, manifestando su preocupación por el tono y el contenido del mensaje presidencial. La reacción de la funcionaria quilmeña buscó desmentir los datos ofrecidos por el Ejecutivo nacional, señalando una desconexión entre el relato oficial y la situación social actual.

Para profundizar el tono crítico de su mensaje, la publicación de Mendoza estuvo acompañada por una carga simbólica particular: la canción "Farabute", popularizada por Carlos Gardel. Este gesto no solo reforzó el calificativo utilizado, sino que sumó un componente cultural a la disputa política, vinculando la actitud del presidente con el arquetipo del fanfarrón o el engañador descrito en el tango.

La postura de la intendenta de Quilmes se alinea con la resistencia de diversos sectores de la oposición que cuestionaron la veracidad de los indicadores económicos presentados por el presidente. Con este nuevo episodio, la tensión entre la gestión municipal de Quilmes y el Gobierno Nacional vuelve a quedar de manifiesto, en un contexto donde Mendoza reafirma su rol como una de las voces críticas más activas dentro del armado político de la provincia de Buenos Aires frente a las políticas de la administración Milei.

LE PUEDE INTERESAR

Dos detenidos por el caso de cuerpo hallado en basural

LE PUEDE INTERESAR

Tres fechas y Alfredo Grelak dejó de ser el Técnico de Quilmes
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia aguantó el 2 a 2 ante Tigre y vuelve con un punto que tiene tanto mérito como valor

Choque fatal en la Región: quién era el joven que se estrelló contra un paredón y murió

Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez

Conocer el paño: lejos de la moda, los salones de pool apuestan a reinventarse

Bajó la edad de imputabilidad a 14 años, pero hay muchas preguntas sin respuestas

Ventas: los departamentos chicos empujan la estadística

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia
+ Leidas

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Tigre

En un cruce de protagonistas, Estudiantes recibe a Vélez en UNO: formaciones, hora y TV

Papelón del Tribunal con N. Barros Schelotto

VIDEO. Gimnasia mostró dos caras ante Tigre y se trajo un punto

Las 10 reformas estructurales que Milei anticipó y que enviará para debatir en el Congreso

Milei en el Congreso: Cristina "va a seguir presa", gritos y pocos anuncios

Tiene cosas por mejorar, pero el ciclo está sano

Ataron con pijamas a una familia en otro terrible asalto en La Plata
Últimas noticias de Quilmes

Motociclista murió degollado por cable que cortaba la calle por un festejo de Carnaval

Dos detenidos por el caso de cuerpo hallado en basural

Tres fechas y Alfredo Grelak dejó de ser el Técnico de Quilmes

Spiderman sin lugar en la Peatonal Rivadavia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla