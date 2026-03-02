Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Quilmes

Dos detenidos por el caso de cuerpo hallado en basural

Dos detenidos por el caso de cuerpo hallado en basural
2 de Marzo de 2026 | 11:51

En una serie de procedimientos encabezados por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dos hombres de nacionalidad peruana fueron detenidos en las últimas horas en el partido de Quilmes, vinculados al asesinato de un hombre cuyo cuerpo había sido hallado el pasado 22 de febrero en un basural de la zona de las calles 887 y 812.

El hallazgo original del cadáver, que se encontraba envuelto en una bolsa de arpillera y presentaba múltiples impactos de bala, dio inicio a una investigación exhaustiva por parte del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Quilmes 5ª (La Cañada).

A través del análisis de registros fílmicos obtenidos tanto de cámaras de seguridad privadas como del sistema de monitoreo de la Municipalidad de Quilmes, los investigadores lograron determinar que los sospechosos se desplazaban en dos vehículos específicos: un Volkswagen Suran y un Ford Escort. Con el pedido de secuestro vigente para dichas unidades, efectivos policiales que se encontraban realizando tareas de prevención en la vía pública detectaron el paso del Volkswagen Suran en la intersección de la avenida 12 de Octubre y el Camino General Belgrano. Tras advertir la presencia del rodado, se inició un seguimiento controlado que se extendió por varias cuadras hasta culminar en el cruce de las calles Catamarca y 399 bis, donde los uniformados lograron interceptar el vehículo y reducir a sus ocupantes.

Durante la requisa del rodado, el personal policial incautó teléfonos celulares y una llave perteneciente a un Ford Escort, elemento que refuerza el vínculo con la logística utilizada en el crimen. El fiscal de la causa, el Dr. Barrera, se presentó personalmente en la sede policial para avalar lo actuado y supervisar las primeras diligencias. Por orden de la fiscalía, los dos sujetos quedaron formalmente aprehendidos bajo la imputación de homicidio, mientras que la Policía Científica trabaja en el peritaje de los elementos secuestrados para sumar pruebas a la instrucción. Actualmente, la Justicia local mantiene abierta la investigación con el objetivo de esclarecer el móvil del asesinato y confirmar si existen más personas implicadas en la ejecución o el posterior descarte del cuerpo.

