Arsenal ganó un duelo clave ante Chelsea

El líder Arsenal ganó la batalla de los saques de esquina ante el Chelsea, al que venció 2-1, y dio un golpe sobre la mesa a diez fechas para el final de la Premier League.

Dos derbis londinenses victoriosos, contra Tottenham y Chelsea, devolvieron a los Gunners a la senda que conduce a la gloria luego de un breve lapso de dudas.

El equipo de Mikel Arteta cuenta con un colchón de cinco puntos sobre su inmediato perseguidor, Manchester City, con 28 fechas disputadas. Aunque el Arsenal ha disputado un partido más.

Chelsea representaba uno de los principales obstáculos en el camino hacia el título para un Arsenal que no conquista la Premier desde 2004. Y el equipo londinense lo superó apoyado en su sangre fría, su resiliencia y en su arquero español David Raya.

Los Gunners comenzaron con más fuerza que sus vecinos y no tardaron en ponerse por delante gracias a su especialidad, los córners. Un saque de esquina fue rematado en el segundo palo por Gabriel, antes de que su compañero en el eje de la zaga, William Saliba, enviase el balón a la red de cabeza desde el área pequeña.

El Chelsea igualó antes del parate valiéndose de la receta de sus anfitriones: un córner puesto por el capitán Reece James derivó en un gol en propia del ecuatoriano Piero Hincapié.

Pero en esa faceta el Arsenal no tiene rival. Y los “Corner Kings” golpearon una vez más con Declan Rice y Jurriën Timber de cabeza a falta de 24 minutos.